Valentín Aguirre padeció pero fue triunfador

TC PISTA EN SANTIAGO DEL ESTERO

Marcelo Agrelo (Ford) pisó firme cuando el semáforo cambió de rojo a verde. El de Rada Tilly le ganó la disputa por el primer lugar y estiró la diferencia en pocos metros. Sin embargo, el ingreso del auto de seguridad esfumó toda distancia existente.

En la neutralización, Valentín Aguirre (Dodge) no desperdició la mínima oportunidad. El de Arrecifes superó al piloto de Chubut y se aferró a la primera colocación. Desde entonces, el rendimiento del integrante del JP Carrera fue constante y convincente hasta la caída de la bandera a cuadros, aunque con un poco de sufrimiento. "Venía rápido, muy parecido a lo de la serie", declaró Aguirre tras la victoria.

Detrás, Agrelo continuó perdiendo posiciones y no logró recuperar el ritmo para ser nuevamente líder. Gracias a esto, el chubutense culminó 5º y selló el quinteto delantero.

Por su parte, Joel Gassman (Ford) escaló al segundo puesto y no le perdió pisada a quien estaba en el primer puesto. Es que el arrecifeño no supo como separarse del pelotón y la ventaja con el entrerriano era la más mínima. No obstante, el del Martínez Competición debió conformarse con culminar la carrera en el segundo. Por último, Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) cuidó su lugar durante toda la competencia del TC Pista en Termas de Río Hondo. Sin embargo, Marcos Muchiut (Ford) demostró que tenía mucho más para ofrecer y superó al del Chevrolet Nº 96 sobre el final de la carrera, en la cual el juninense Federico Pérez terminó undécimo, tras tener inconvenientes en las últimas vueltas en su Ford Falcon Nº 10.



Las posiciones

Los veinte pilotos que terminaron con la misma vuelta la final, entre 25 participantes, ocuparon estas posiciones en Termas de Río Hondo:

1-Aguirre, Valentín/Dodge - 38:45.0 - ,1000.

2-Gassmann, Joel/Ford Falcon - 38:45.9/0.894.

3-Muchiut, Marcos/Ford - 38:48.3 - /3.312.

4-Benvenuti,Juan Cruz/Chevrolet 38:50.8/5.802.

5-Agrelo, Marcelo/Ford Falcon - 38:51.7/6.670.

6-Ventricelli , Luciano/Ford - 38:57.4 - /12.376.

7-Catalán Magni,Juan Tomás/Ford 38:58.0/12.978.

8-Pezzucchi, Nicolas/Dodge - 38:59.4 - /14.414.

9-Costanzo, Pablo/Chevrolet - 39:03.8 - /18.782.

10-Paoloni, Federico/Chevrolet - 39:07.3/22.335.

11-Pérez, Federico/Ford Falcon - 39:11.0 - /25.975.

12-López, Nazareno/Torino - 39:11.7 - /26.644.

13-Barucca, Juan Pablo/Torino - 39:12.2 - /27.195.

14-Trosset, Nicolás - /Torino - 39:13.0 - /27.946.

15-Carinelli, Augusto/Chevrolet - 39:14.2 - /29.216.

16-Gómez, Sebastian/Dodge - 39:14.8 - /29.754.

17-Oubiña, Adrián/Ford Falcon - 39:22.7/37.672.

18-Verriello, Diego/Dodge - 39:29.7/44.729.

19-López,Maximiliano/Ford - Falcon 39:33.1/48.126.

20-Ronconi, Juan/Ford Falcon - 39:46.0/1:01.0.