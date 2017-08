Orlando Terranova está al frente con el Mini

DESAFÍO RUTA 40

La apertura del Desafío Ruta 40 Norte fue dura como en pocas ediciones se ha visto en una primera jornada. Fueron 322 kilómetros cronometrados entre San Juan y Villa Unión, que han golpeado a corredores de motos y los autos no han escapado.

El argentino Orlando Terranova venció con el Mini del equipo oficial X-Raid, pero no sin inconvenientes a bordo del vehículo turbo diesel.

"Nos perdimos en los primeros kilómetros, en la salida de un río", señaló el mendocino a Campeones en el campamento riojano. No fue el único binomio al que le costó interpretar esa sección. Además, quien hace dupla con Bernardo Ronnie Graue perdió terreno por un "pinchazo".

Segundo en la Clasificación General y líder de la grilla exclusiva para coches alimentados a nafta se encuentra el representante del equipo oficial Chevrolet S10: José García. El de San Rafael expresó que decidieron "levantar el ritmo de carrera en el final de la jornada". Junto a Ricardo Torlaschi pudieron cerrar una jornada limpia, sin tropiezos, a 3 minutos 52 segundos de la punta en la General.

Hoy lunes se engancha el "Pato" Juan Manuel Silva con un Prototipo Colcar, sin navegante. Tendrá una penalización de 13 horas por no haber disputado el Prólogo del sábado y la Etapa de ayer domingo.

Además, se le agrega el peor tiempo de la clasificación de Autos, y una penalidad más a criterio del Comisario Deportivo.

Sebastián Halpern y Eduardo Pulenta acabaron en tercera posición a bordo de la Toyota Hilux que le entrega el equipo South Racing, a 5m06s de Terranova. Muy alejado en los tiempos, el vehículo diesel de Omar Gándara es quien sigue en la escasa grilla de arribos en Autos.

El Prototipo Colcar de Martín Maldonado y Sebastián "Pitu" Scholz tuvo complicaciones que lo obligaron a detener la marcha en el KM210 de la Especial. Es decir, a 110 kilómetros del final.

Newgarden ganó en el

último óvalo de la temporada

Josef Newgarden dio un gran paso hacia la conquista del título de la IndyCar, al imponerse ayer en el último óvalo de la temporada, el Gateway Motorsports Park, donde logró su tercer triunfo en las últimas cuatro carreras.

Un adelantamiento al límite sobre su compañero en el Team Penske, Simon Pagenaud, a solo 30 vueltas de la bandera a cuadros, le otorgó al estadounidense su cuarto triunfo del año, y una ventaja de 31 puntos en el campeonato sobre su más inmediato perseguidor, Scott Dixon, quien finalizó segundo.

El susto de la jornada lo protagonizó Will Power, quien en la largada perdió el control de su auto en la primera curva e impactó contra el muro, aunque la escena se tornó peligrosa cuando Ed Carpenter montó su vehículo encima del suyo. Afortunadamente, ambos no sufrieron lesiones de consideración.

La tercera posición fue para Pagenaud, seguido por Hélio Castroneves, Conor Daly y Alexander Rossi en los seis primeros clasificados de una competencia que contó con un buen marco de público, ya que 40 mil personas se hicieron presentes en las tribunas del óvalo de 1,25 millas.

La siguiente fecha será el próximo domingo en Watkins Glen International.