Cuando las hojas del calendario no pasan…

AUTOMOVILISMO ZONAL

Darío Elisei (El Dorado) fue parte del último podio del viejo Eusebio Marcilla (23/07/95) y este domingo subió nuevamente al podio, ambos en la FR 1400. Darío Matkovich (Arrecifes) campeón del TC Zonal en 1988 coronado en Junín. Repite la costumbre del podio con la segunda ubicación. Hugo Hernández (Teodelina) se consagró campeón en dos oportunidades en la vieja F2 Bonaerense y Luis M. Martínez (Carabelas) también se llevó en dos oportunidades el “1” desde nuestra ciudad. Hoy, ambos hijos corren en la F. Bonaerense 1400 peleando los primeros lugares. Cuántas historias han pasado desde aquella inauguración en el trazado de tierra con el Caballero del Camino y Juan Manuel Fangio, carrera ganada por "Pepe" Froilán González. Decime si Junín no es “fierrera”, sobran los motivos…

Darío Matkovich: "Lamento no haber venido a correr antes"

“Es una gran alegría volver a este Club que me coronó campeón en el año 1988 en el TC Zonal y encontrarme con algunos conocidos, muy agradecido por cómo nos recibieron las autoridades del Automoto. A vos que toda la semana estuviste en contacto con nosotros y armar esta movida para nuestra regreso al Marcilla. Pedimos disculpas al público porque hubo muchas promesas que no se cumplieron por parte de los pilotos de la categoría, pero le pusimos el pecho y nos presentamos. Esto que vivimos acá les gustó a todos, hay mucha comodidad, un circuito hermoso, amplio y lamento no haber venido a correr antes, porque esto se disfruta muchísimo”.

“Cacha” Camezzana: "Somos zonales, se hace todo a pulmón"

“Se llegó muy sobre la hora, no pudimos girar nada y en el final cuando habíamos comenzado a agarrar el ritmo, buscando el límite porque es un auto totalmente nuevo, veníamos muy bien. Se rompió algo en la caja de cambios y no pudimos terminar. En el motor se cortó un cablecito de un platino y fallaba, en la serie, pero lo importante es que representamos a Junín, único piloto de la ciudad en este regreso y la idea era hacerlo lo mejor posible. Somos zonales, se hace todo a pulmón, cumplimos con las propagandas, con la familia, los amigos, todo. Sería muy triste que después de 22 años no corriera nadie local y también la gente de FedeNor me apoyó, el periodismo que está cerca del zonal te da un empuje porque esto es todo con mucho sacrificio. Si Dios quiere seguimos todo el calendario, hace un año y medio que no giró. Hay que seguir, si no de nada vale el sacrificio”

Darío Elisei: “Pasaron un montón de años"

“Pasaron un montón de años, pude correr en el viejo y como me mostrabas la revista la última de 1400 con un podio (NdR: Carrera ganada por Omar Lara) y ahora también podio en la Fórmula Bonaerense, son cosas que uno no las tiene en cuenta pero sirven para ver el paso de los años. Fue una final peleada con Cali (Hernández), penalizábamos mucho en la recta, hizo que fuera al límite doblando, eso me llevó a cometer errores. Una lástima el AS sino se la hubiéramos peleado palmo a palmo. Quiero agradecer a los hermanos Contreras por todo el trabajo del fin de semana, a Mario Rodríguez por el motor que me dio y a pensar en la próxima”.