Iglesias, Hernández, Purita y Eraso, los dueños del regreso de la Fedenor a Junín

AUTOMOVILISMO

A pleno sol, con algo de viento y muy buena concurrencia de público. Así se vivió el regreso de las categorías de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (Fedenor) al Autódromo "Eusebio Marcilla" de nuestra ciudad.

Fueron muchos los testigos de una jornada para la historia del automovilismo juninense, ya que después de 22 años los autos de la Fedenor volvieron a correr en un nuevo autódromo, con promesa de regresar y con más autos participantes.

Juan Manuel Iglesias, ganador del TC Zonal, oriundo de San Pedro y ex piloto TC:

“Nunca tuve la suerte de venir a correr acá. Es un hermoso trazado, muy lindas instalaciones, un playón de boxes enorme, los baños, la torre, todo una maravilla por eso por tu intermedio quiero felicitar al club y los pilotos que facilitaron para poder correr en Junín. Creo que hay que trabajar un poco en las categorías más chicas para que se sumen y poder tener otro autódromo en el calendario. Lamentablemente el zonal está pasando un momento complicado, vinieron pocos autos, una picardía pero es una categoría que habrá que remontar y el compromiso de los demás muchachos, esperemos en las próximas que se sumen. Con esta de Junín son seis fechas corridas, faltan cuatro y venir cuatro autos no te motiva para nada. Agradecer a Lucas Vigo, a mi familia, a mi hijo que cuando llegue le voy a dar el regalo, a Diego, a Gastón y esperar que el TC Zonal vuelva a su época de oro”.

Carlos “Cali” Hernández, ganador de la Fórmula Bonaerense 1400, oriundo de Teodelina:

“En lo personal muy contento por ganar en Junín, la primera vez que venimos, donde corrió mi viejo tantos años, que se coronó campeón de la Fórmula 2, son muchas sensaciones y todas espectaculares. Una lástima las entradas del pace car, varios toques e idas afuera, pero la victoria vale. Al principio nos corrió bien Gonzalo (Selis), después se despistó y quedamos controlando hasta el final. Tardó mucho el segundo auto de seguridad, no sé qué paso, sino hubiéramos terminado en carrera. Quiero agradecer a mi viejo, mi hermano que se rompen el lomo trabajando en el auto, toda la familia, los amigos, sponsors, a todos”.

Jorge Purita, ganador en Monomarca 128, de Chacabuco:

“Había que esperar un poquito, las carreras se ganan cuando bajan la bandera, es viejo el dicho pero muy real y llegamos ahí. Las últimas vueltas se nos rompió una triceta y no sé cuanto iba aguantar. Al principio Matkovich nos hizo una diferencia pero después logré la punta y se empezaron a pelear entre ellos. Aproveché esas vueltas, clasifiqué para sacar una luz y después más concentrado esperando terminar ganando. Lo que trabajó Pablo (Veleche) hasta el jueves a la noche fue impresionante. Realmente se lo debo todo a él. Ojalá regresemos a correr a Junín, pero nos caen bien todos los circuitos, estamos siempre ahí peleándola. Dejame agradecer a Pablo Veleche, a Jose C. Montari, Nico Bonello, mi familia por el aguante a esta locura y los amigos de Chacabuco que vinieron al autódromo”.

Silvio Eraso, ganador del TC 4000, de Pergamino:

“Uno está grande y los chicos te exigen, mas allá que no hago nada en lo físico. De lunes a viernes trabajando, se deja tarde y después vas al taller, para colmo acá te engaña porque parece que descansás en lo derecho pero los frenajes, el curvón, las chupadas en las dos rectas, no te podés relajar. Fijate que en el último frenaje me tuve que cuidar mucho porque lo tenía a Sebastián (Gallo) pegado a mi auto pero tuve la suerte de llegar primero. Como vos decís, la última carrera que corrí acá fue en el Club de Pescadores en Karting, ganamos y después de treinta años volvemos –un poco más viejo (risas)- y ganamos en esta ciudad con un autódromo que es una maravilla. Hablo por el 4000, tiene un parque de 24, 25 autos, hubo unos siete que no vinieron porque le tenían miedo a Junín, por la idea que los autos sufren muchos. Habrá que convencerlos, ayudárlos para volver a correr acá, sin abandonar los circuitos que corremos siempre que son los que nos hicieron conocer como categoría a todas las de FedeNor”.

Gerardo Luca, TC 4000 Ltdo, coordinador de la Asociación de Pilotos, de Arrecifes:

“A pesar que hubo pocos autos, las carreras fueron lindas, un agradecimiento enorme a ustedes, a toda la gente de Junín, al Club, estoy un poco emocionado, me cuesta hablar, a toda la gente que vino y nos acompañó, creo que valió la pena el desafío. ¿Cuándo volvemos? No sé, por ahora te respondo que la meta se cumplió, de nuevo el agradecimiento a todos los juninenses, al Auto Moto, a los pilotos que vinieron a correr y se la jugaron. Al público que se acercó al E. Marcilla. Nadie sabe lo que nos costó venir a correr acá, con Darío, el Turco, la peleamos tanto que parece mentira que ya terminó la carrera. En lo deportivo también estoy muy contento porque tengo un auto bárbaro, estos son los circuitos que me gustan, rápidos; y seguro se van a sumar más autos de la categoría. De a poco volveremos a tener el parque normal del TC 4000 y también del Zonal”.

Todos los resultados de las segundas finales

TC Zonal (6vtas.): 1° Juan Manuel Iglesias (10.39.450), 2° Dario Matkovich (17.57.428), 3° Gerardo Luca (a 2 vtas) y 4° fue Juan Adrover.

Fórmula Bonaerense 1400 (10 vtas.): 1° Carlos Hernández (24.41.377 – Pdio: 103.282Km/hs.), 2° Dario Elisei (1.054), 3 ° Ramiro Marinuccio (1.600), 4° Ezequiel Iglesias (2.367) y 5° Marcelo Alumno (2.926).

Monomarca 128 (8 vtas.): 1° Jorge Purita (14.46.217 – Pdio: final por suma de tiempos), 2° Walter Martínez (1.371), 3° Marcelo Matkovich (1.891), 4° Juan Adrover (1.989), 5° Fernando Ferreti (5.124).

TC 4000 LTDO (12 vtas.): 1° Silvio Eraso (19.57.777 – Pdio: 153.284 Km/hs.), 2° Sebastian Gallo (0.402), 3° Eduardo Reverter (12.493), 4° Gerardo Luca (12.757) y 5° Facundo Peluzza (47.221).