López, Gallo y Purita marcan el rumbo en el Autódromo "Eusebio Marcilla"

EN JUNÍN

Las categorías de Federación Norte de Automovilismo Deportivo (Fedenor) comenzaron a rugir en el Autódromo "Eusebio Marcilla" de nuestra ciudad. Ayer, la actividad fue retrasada pero finalmente se pudieron realizar todos los entrenamientos y la primera clasificación de las categorías FRB 1400, Monomarca 128 y TC 4000. Hoy, la actividad comienza a las 10, con la segunda parte de las clasificaciones, series y las finales.

Santiago López, Fórmula Bonaerense 1400, de Teodelina

“En mi caso es la primera vez que giramos en el circuito, tengo un gran auto para mañana (por hoy) y vamos a tratar de mejorarlo para estar más cómodos, adelante. Esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a correr, donde son trazados cortos y trabados, acá es totalmente diferente. He venido a ver las carreras de TC pero nunca de piloto, es todo muy diferente. Agradecer a Juan Reybet por los motores, a Walter Esteban por los amortiguadores, a Pele y Ricardo que han hecho un trabajo de locos para lograr estos resultados”

Jorge Purita, Monomarca 128, de Chacabuco

“Disfruté de la pole en esta tarde linda, acá en Junín, qué más se puede pedir. Tenemos un auto muy contundente, se trabajó mucho para esta carrera y el autódromo me cae muy bien. Ahora un repaso general, revisar todo y ver que nos depara el domingo. Las opiniones están divididas, algunos les gusta a otros no, pero creo que todavía no le agarraron la mano, ya se va a poner más parejo. Quiero agradecer a Pablo Veleche que trabajó sin pausa, hasta me entregó el auto con renovador en las gomas, a Quico Caporale, Julio Castro que volvió al equipo y esperamos seguir así, porque falta mucho todavía”.

Juan Sebastián Gallo, TC 4000, de Baradero

“El debut de la categoría lo hice con la pole, estamos muy contentos y con mucha expectativa para mañana (por hoy). Fue importante girar el viernes, al auto le cayó bien el trazado y de a poquito le iremos agarrando un poco más la mano, pero estamos rápidos. Venir a correr acá le da otro toque a la categoría, es otra alternativa y venimos funcionando bien, los curvones los hacemos a fondo. Quiero agradecer a los hermanos Lucci, a toda la gente de Baradero y San Pedro que nos van a venir a ver”.

Todas las clasificaciones

Fórmula Bonaerense 1400: 1° Santiago López (1.31.683), 2° Carlos Hernández (0.087), 3° Darío Elisei (0.324), 4° Ramiro Marinucci (0.731) y 5° Gonzalo Selis (1.455).

Monomarca 128: 1° Jorge Purita (1.48.689), 2° Walter Martínez (1.645), 3° Martín Abeledo (1.742), 4° Marcelo Fernández (2.068) y 5° Marcelo Matkovich (2.238).

TC 4000 LTDO: 1° Sebastián Gallo (1.38.091), 2° Silvio Eraso (0.014), 3° Eduardo Reverter (1.166), 4° Andrés Detomassi (1.321) y 5° Gerardo Luca (1.439).