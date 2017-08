Categorías de Fedenor empezaron el "ruido"

EN EL AUTÓDROMO "EUSEBIO MARCILLA"

Ayer comenzó en el autódromo "Eusebio Marcilla" la actividad de las categorías de automovilismo de la Fedenor, que regresan a competir en Junín luego de varios años.

Por esas cosas del deporte motor, en una tarde de viernes más que placentera, hubo dos pilotos presentes que corrieron en el viejo autódromo local, Darío Elisei (Fórmula Renault Bonaerense 1400) y Darío Matkovich (TC Zonal).

Hoy a las 14, primera clasificación oficial (TC Zonal, Fórmula Bonaerense, Monomarca 128 y TC 4000 Bonaerense).

Desde las 16, segunda clasificación oficial (TC Zonal, Fórmula Bonaerense, Monomarca 128 y TC 4000 Bonaerense), Súper clasificación, un Grupo de siete autos a una vuelta.

Mañana domingo, este será el cronograma:

Desde las 9 Hs. Primera final del TC Zonal; luego primera y segunda series de Fórmula Bonaerense; primera y segunda batería de la Monomarca 128 y primera y segunda serie del TC 4000 Bonaerense.

Luego, Segunda final del TC Zonal (10 vueltas); Final Fórmula Bonaerense; Final Monomarca 128 y Final TC 4000 Bonaerense, todas a 12 vueltas, tras lo cual -alrededor de las 17.30, llegará la ceremonia del podio.

Testimonios

Ayer, Gerardo Luca, piloto del TC 4000 oriundo de Arrecifes, nos dijo:

“Era lo que me esperaba, es un circuito hermoso, rápido, el auto funciono muy bien. Creo hay buenas expectativas en lo deportivo y en lo dirigencial estamos muy contentos porque logramos una meta que teníamos hace mucho tiempo. Vamos a correr también en un TC Zonal, para darle una mano a la categoría para que se siga manteniendo viva. Faltan algunos autos, como en todas las categorías, principalmente por el momento económico, pero les aseguro que saldrán buenos espectáculos, son todas muy competitivas y hay gente muy profesional en los equipos”.

En tanto, Dario Elisei, piloto de la vecina localidad de E Dorado y quien milita en la Fórmula Bonaerense 1400, expresó:

“Parece mentira volver a correr en Junín, muy contentos porque es una plaza mas que se consigue, seguramente nos tendremos que ir adaptando a este tipo de circuito, es muy rápido, técnico, nada que ver de lo que veníamos usando. Nada que ver con el viejo circuito que tuve la suerte de correr en la 850cc, esto es otra cosa, muy veloz y la curva dos la veo mas parecida a la del viejo, mientras que la uno un poco mas trabada. Acá se trabajó en la suspensión, en el motor, en las cargas es muy poco el tiempo que tenemos de prueba y hay que lo que le gusta al auto”, cerró Elisei.

Finalmente, Jorge Purita, chacabuquense de la Monomarca 128, comentó tras la jornada del viernes:

“Cuando llegué a Junín, a este autódromo, no lo podía creer que las categorías de FedeNor acá. Estuve en un momento de representando la Monomarca y luché dos años, la peleamos, pero llegó un momento que me entregué, basta para mí. Corrí en otras categorías de 128 en Junín con suerte dispar, pero la invitación no la rechacé, siempre me gustó, como que llevo la Monomarca adentro. Esto del viernes estar acá tranquilo con el equipo, lo uso más para desenchufarme hace dos o tres meses que me avisan de la posibilidad de correr en Junín y aquí estamos”, expresó Purita.