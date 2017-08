Gabriel Ponce de León defiende la punta

TOP RACE V-6

Este fin de semana, la categoría Top Race V-6 se presentará por sexta vez consecutiva en los 2.950 metros de extensión del autódromo municipal "Juan Manuel Fangio" de la ciudad de Rosario, por la octava fecha de la temporada en la que se comenzará a definir los aspirantes al título los cuales no deberán cometer errores ya que cualquier traspié les puede costar muy caro.

La Top Race llega con el juninense Gabriel Fernando Ponce de León en la cima del torneo con el Toyota Camry Nº 16, seguido por Mariano Altuna y el campeón Agustín Canapino que quiere retener el "1", pero no la tiene fácil ya que por detrás lo acechan Matías Rossi (compañero de equipo de "Gaby"), Ricardo Risatti y Humberto Krujosky.

Recordemos que Ponce de León retornó este año al Top Race y cumplidas las siete primeras fechas lidera el campeonato con 115 puntos. En la previa de Rosario, "Gaby" dijo: "Estamos muy regulares y eso nos permitió sumar fuerte. Hay que seguir evolucionando y dar un salto si queremos pelear por el título y ser campeones", señaló.

"Altuna (está a 13 puntos) y Canapino (a 21 unidades) son los dos grandes rivales, aunque para mí se va a sumar algún otro. Seguramente serán 4 ó 5 los candidatos a pelear por el campeonato", comentó el de Junín.

Esta fecha todas las miradas estarán puestas, no solamente en la lucha por el título, sino también en lo que hagan Juan Manuel "El Pato" Silva, un estratega de carreras largas, y "Josito" Di Palma, dos pilotos que regresan a la categoría bajo la preparación del RV Racing Sports y DM Team.

Ayer, en las pruebas libres que tuvo solo nueve autos en pista (no lo hicieron Ponce de León ni Rossi), Mariano Altuna resultó ser el más rápido con el Cruze que alista el equipo SDE Competición.

Con un tiempo de 1 minuto 2 segundos 689/1000, el piloto de Lobería, quien se ubica segundo en el torneo, aventajó por 258/1000 a Luis José Di Palma (h), y por 271/1000 a Juan Manuel Silva, ambos retornando a la categoría a partir de este fin de semana con los equipos DM Team y RV Racing Sports respectivamente.

Luego se ubicaron Lucas Valle, Ricardo Risatti, Valentin Aguirre, Gustavo Tadei, Maximiliano Juan y Diego Azar, esto dos últimos a más de un segundo de la punta.

Las teloneras

Vale recordar que el Top Race V-6 no estará sólo sino que también formarán parte del espectáculo sus dos divisionales teloneras: Top Race Series y Top Race Junior. En el Series, Gastón Crusitta es el líder con tres victorias bajo el brazo escoltado por el nuevo segundo Bruno Boccanera que viene firme en las últimas presentaciones mientras que su compañero de equipo Fabricio Persia buscará volver al protagonismo desde la tercera posición en la tabla anual luego de no tener un buen fin de semana en Concordia.

Por último, en Top Race Junior, Martín Ferreyra es el cómodo puntero (104 unidades y ganador de cuatro pruebas en 2017) y a partir de esta carrera se le abre un poco más el panorama para escarparse del resto, ya que el único que le podía dar pelea, Stéfano "Fefo" Di Palma (suma 75, y ganó dos veces), debutará en el Series con uno de los autos del Hurlingham Competición.

En tanto, Adrián Tracogna se ubica tercero, con 56; y el juninense Franco Morillo, con BMW, está cuarto en el certamen, con 47 unidades.