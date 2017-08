Fue presentado el regreso a Junín de las categorías de automovilismo de FeDeNor

DURANTE UNA CONFERENCIA DE PRENSA

En las oficinas de la Secretaría de la Juventud del Gobierno de Junín se presentó durante una conferencia de prensa en sociedad el regreso de las categorías de FedeNor a nuestra ciudad, competencia que se llevará a cabo en el autódromo "Eusebio Marcilla" del Auto Moto Club local este fin de semana, entre los días sábado 19 y domingo 20.

Entre quienes encabezaron la rueda de prensa estuvieron el Dr. Dardo de Benedetto, presidente del AMCJ; el subsecretario de Deportes y Educación del Municipio, profesor Daniel Pueyo; Gerardo Luca, coordinador de la Asociación de Pilotos y actual corredor del TC 4000 Limitado y los presidentes de la Monomarca 128 y del TC Zonal, Hernán García y Darío Matkovich, respectivamente.



Inicialmente, Dardo de Benedetto dijo sentirse "Orgulloso de que vengan a compartir, después de tantos años, este nuevo autódromo y el agradecimiento al Gobierno de Junín, que nos apoya para tener siempre actividad deportiva. Muchas gracias por acercarse a nuestra ciudad y no dudo que será un fin de semana a pleno en nuestro autódromo ´Eusebio Marcilla´. Hay promesa de un día hermoso y los invitamos a que compartan con su familia esta competencia de FedeNor”, dijo el titular del Auto Moto Club Junín.

A su turno, el subsecretario de Deportes comunal, Daniel Pueyo, expresó:

“Siempre nos pone contentos cuando hay ruido en el Autódromo, es la mejor manera de mantenerlo vivo. Junín, como toda la región, es una zona muy ´fierrera´ por historia y nos pone muy felices, en nombre del intendente Pablo Petrecca, que regresen después de tantos años. A eso, hay que sumarle que será un fin de semana largo, turísticamente se mueve mucho más la ciudad y creo será una muy buena propuesta llegarse hasta el circuito”.

Por su parte, Hernán García, presidente de la Monomarca 128, destacó:

"Gracias por la bienvenida y si bien hace mucho tiempo que no venimos a Junín, reconocemos el sacrifico de la gente del Club y estamos muy orgullosos de correr este fin de semana. Estas categorías tienen un nivel muy alto a nivel zonal y las jerarquiza que se corra en este autódromo. Hace mucho tiempo que estamos trabajando con la gente del Club, supervisando, haciendo pruebas con diferentes autos y no hubo ningún tipo de objeción. Esperemos que todo salga bien y queden conformes”.



Su colega, el titular de la categoría TC Zonal, Darío Matkovich, resaltó durante la conferencia de prensa:

“Quiero agradecer a las autoridades, tanto de la Municipalidad como del Auto Moto Club. En lo personal, es un orgullo volver a correr en Junín porque estamos acostumbrados a otro tipo de circuitos, mas trabados, con pocas vías de escape y será una experiencia nueva para todos. Recordando viejos tiempos ya que en 1988 salí campeón en el circuito viejo y vamos a rememorar tan grandes momentos. Si me permiten quiero invitar a todo el público que se acerque de autódromo porque verán categorías zonales, pero de primer nivel”, cerró Matkovich.

Finalmente, Gerardo Luca, actual coordinador de la Asociación de Pilotos y actual corredor de la categoría TC 4000 Limitado, señaló ayer en la rueda de prensa:

“Nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de Junín, al Auto Moto Club, con el cual venimos con tratativas de bastantes meses atrás, buscando la vuelta para correr acá. Se trabajó mucho con todos los pilotos y necesitamos el acompañamiento de la gente. Será muy importante esta competencia para el desenvolvimiento de las categorías de nuestra Federación, porque salimos de los circuitos tradicionales, pero creo que llegó el momento de dar un paso importante, de saltar a trazados más grandes y no tengo dudas que esto será el inicio de un nuevo camino y seguiremos por muchas carreras más”, concluyó Gerardo Luca.