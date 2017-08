1000 km del TC: La serenata fue larga y Juan Manuel Silva fue el mejor intérprete

AUTOMOVILISMO

Fueron casi 180 vueltas, cinco horas y media de carrera, 1000 Km en el circuito 12 del Oscar y Alfredo Gálvez, solo llegaron cinco autos –de un total de 44- con el total de giros y Silva, que en la primer vuelta había quedado último, ganó esta carrera especial. A continuación, el testimonio de los principales protagonistas.

Juan Manuel Silva:

“Son carreras en las que hay que hacer bien las cosas desde el taller, pero tenés que tener una gran dosis de suerte. Ahora que gané lo vamos a festejar, después veremos qué pasa con el campeonato. Es impresionante lograr una carrera de estas, en el marco de gente, nunca vi el autódromo así por eso soy un agradecido. Son 80 años del TC, tengo más de 26 en esta categoría y nuevamente volvemos a ganar estas competencias que parecen locas, pero seguro algo de suerte tengo. Los tres que estamos sentados aquí en el centro debutamos y ganamos (Silva, Ortelli y Juan Catalán Magni H.) y Juan le dio una gran alegría al padre. Siempre en mi carrera deportiva hubo pilares fundamentales y uno de los últimos para que yo siguiera corriendo fue Julio Catalán Magni, porque en el 2011 fallece mi padre, al mes Guido y ese fin de año quería dejar de correr. Me llama Julio, me dice tenés que seguir corriendo, se la jugó, apostó por mí y hoy le devuelvo en parte esa confianza por hacer debutar a su hijo, ganando y el premio para todo su equipo. Gracias a todo el Catalán Motorsport, al Pingüino, a Juan, a toda su familia a todos los patrocinantes, a la hinchada de Ford, colegas y equipos que he participado, sponsors que me ayudaron en toda mi carrera deportiva, mi familia, mis amigos, al público, a Guido Falaschi que nos está mirando desde el cielo, como dijo Hugo (Mazcane) a muchos amigos que hoy, no están físicamente pero hicieron grande este Turismo de Carretera, mis viejos y todo el mundo que me facilito que hoy pueda estar acá y ganar esta carrera especial”

Guillermo Ortelli:

“Estuvimos a dos vueltas de lograr el triunfo. Quiero agradecer el público porque lo que vivimos hoy no creo que se vuelva a repetir, realmente un gran fiesta, a todos los directivos de la ACTC, a las autoridades del Gobierno, la gente del autódromo por cómo estuvo presentado y destacar el trabajo de todos, de mis colegas, de los equipos, que por primera vez corrimos una competencia de 1000 km Creo también fue muy divertida cuando ví por televisión a los pelotones que se pasaban y a veces hasta el roce como si fuera una final a 25 vueltas. Arrancamos complicados porque se nos trababa la selectora, eso nos impidió girar más con el auto. Largamos la final imponiendo un ritmo, después sube Diego (Martínez) que tiene la mala suerte de hacer un trompo en la S del Ciervo, quedamos 30º, seguimos porque faltaba mucho, estuvimos dos vueltas abajo y cuando sube Valentín (Aguirre) salimos antes del pace car y pudimos descontar. Un gran trabajo de todo el equipo, un auto excelente y nos llevamos un gran resultado porque lo necesitamos para estar de nuevo en la pelea del campeonato”

Emanuel Urcera:

“No tuvimos contratiempos, se hizo una carrera inteligente, ahora a pensar en Termas. Primero felicitar a todo mi equipo, saludar a toda la gente que se acercó al autódromo y la verdad no puedo creer que son las 16.30 parece que largamos hace un rato, pero como decían los chicos fue algo atípico, muy raro. En nuestro caso no tuvimos problemas, ni trompos, ni toques, pero nos perjudicó el haber parado una vez más para cargar combustible. Nosotros íbamos detrás de Trucco, antes del último ingreso a boxes y no cambiamos gomas, tenía que ir más despacio, girando muy lento. Nuevamente felicitar a Carlos Serpero, a Mariano (Altuna) que manejó muy bien, se hizo una carrera inteligente, a Rody Agut y su gente de trabajo, ahora a pensar en Termas para terminar de acomodarnos en el campeonato”.