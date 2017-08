El binomio Silva-Catalán Magni ganó los mil kilómetros del Turismo Carretera

AUTOMOVILISMO

El binomio integrado por el chaqueño Juan Manuel Silva y el arrecifeño Juan Catalán Magni, con Ford, ganó ayer los 1000 kilómetros del Turismo Carretera (TC), en el marco de los festejos por los 80 años de la categoría y por la octava fecha del campeonato, en la prueba que se corrió en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

Al cabo de las 178 vueltas al trazado 12 de 5.641 metros, fueron escoltas el trinomio del saltense Guillermo Ortelli, el arrecifeño Valentín Aguirre, y el platense Diego Martínez, con Chevrolet, y la dupla del rionegrino Juan Manuel Urcera y el lobense Mariano Altuna, con Chevrolet.

Cuartos fueron el santafesino Facundo Ardusso y Tomás Urretavizcaya (Torino), de Chacabuco; detrás el quilmeño Esteban Gini y el bonaerense Jonathan Vázquez (Chevrolet), y el terceto del cordobés Juan José Ebarlin, el bonaerense Laureano Campanera, y el arrecifeño Marcos Di Palma (Chevrolet).

Luego culminaron el misionero Carlos Okulovich y el cordobés Juan Barucca (Torino); el santafesino Juan Marcos Angelini y el de Wilde, Luciano Ventricelli (Dodge); los lobenses Jonatan Castellano y Gerónimo Tetti (Dodge); y el de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco, y Elio Craparo, de Chacabuco; mientras que el juninense Gabriel Ponce de León finalizó en la ubicación número 31.

La carrera

Ante unos 45 mil fanáticos, se largó la carrera y, rápidamente, Matías Rossi se adelantó con su Ford al Chevrolet de Guillermo Ortelli, pero el saltense se recuperó y lo pasó en el segundo giro.

De atrás y como una tromba, el Dodge de Juan Martín Trucco pasó a la punta y, desde el último puesto de largada, el entrerriano Mariano Werner comenzó a pasar autos hasta posicionarse en los primeros lugares.

Con las primeras paradas en boxes, se definieron quienes se perfilaban como candidatos al triunfo: Trucco, Silva, Werner, Ledesma y Urcera, pero por distintas circunstancias perdieron posiciones.

Uno de los más relegados resultó Guillermo Ortelli cuando le cedió la conducción de su auto a Diego Martínez, quien hizo un trompo a dos vueltas de subirse al Chevrolet, y fueron tempranas las detenciones por problemas mecánicos de Mauro Giallombardo y Gabriel Ponce de León.

El golpe de escena se dio sobre las últimas vueltas con el abandono de Werner y el retraso de Trucco, al mismo tiempo que Juan Manuel Silva y Guillermo Ortelli protagonizaron un final electrizante, y el chaqueño pudo ganar una carrera emocionante.

Desarrolladas ocho fechas del campeonato de TC, está al frente de las posiciones Luis José Di Palma (Torino), con 262 puntos; seguido por Facundo Ardusso (Torino), con 255; Juan Manuel Silva (Ford), con 244.5; Gastón Mazzaccane (Chevrolet), con 236, y Jonatan Castellano (Dodge), con 228.5.

Completan los diez primeros puestos, Juan Manuel Urcera, con 224.5 puntos; Christian Ledesma, con 219; Agustín Canapino, con 205.5, los tres con Chevrolet, y Juan Martín Trucco (Dodge) y Matías Rossi (Ford), con 202.5.

La novena fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 27 de agosto en el autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

“Quería ganar ", dijo Gabriel Ponce de León

Pasaron los 1000 kms del TC en Bs. As que, gracias a Dios, pudimos compartir esta fiesta del automovilismo argentino. Un autódromo repleto, que según los que peinan canas solo se veía así cuando corría la F1 con Lole Reutemann. En cuanto al equipo 100x100 juninense –como el dulce de leche- fue con suerte dispar, pero después del cambio de motor se vio un Ford veloz y contundente, aunque el puesto 31º parezca lo contrario.

Al finalizar la carrera, Gabriel Ponce de León dijo: “Quería ganar la carrera por lo que representa y en función del campeonato”. “Una lástima porque teníamos muchas expectativas para esta carrera, vinimos bien preparados junto con Fede y con un buen auto, pero el motor inicial dijo basta en la vuelta trece y eso nos complicó todo", agregó.

Además, el piloto de nuestra ciudad señaló: "Primero pensamos, ya está final y después cambiamos de opinión, poner el otro motor y llevarnos algunos puntos, de paso probar el ritmo del auto. El equipo trabajó a pleno, se cambió el motor y en algunos casos giramos el tiempo de punta y a veces más rápidos. El segundo motor aguantó bien y pudimos sumar algunos puntitos. No sentí calor, un poco de cansancio por haber ido toda la carrera a fondo, solamente cuando venia 12º antes que se rompa el motor, después pusimos todo lo que había. Son carreras de autos, una lástima lo del motor, ahora a pensar en recuperar para la que viene en Termas. Quiero agradecer a mi familia, a Federico por todo el trabajo del fin de semana, a todos los chicos que vinieron a ayudarnos, que en líneas generales fue bueno”.

“El motor es lo único que no depende de nosotros"

El ingeniero Mariano Ponce de León declaró que “si no hubiera sido por el primer motor, llegábamos entre los cinco”. Al respecto, agregó: “El motor es lo único que no depende de nosotros, son imponderables y nos falló. Era otro impulsor –no el que usamos todo el año- y duró trece vueltas, una pena por el esfuerzo que se hizo desde hace un mes, el gasto de dinero, pero quedó demostrado que el auto va bien porque cuando se puso el que usamos nosotros aguantó perfectamente y al ritmo de los punteros".

"Salimos con sesenta vueltas menos y recuperamos tres de los punteros, te da a las claras que el trabajo de boxes se hizo muy bien. Ahora llevarnos buena información y pensar en Termas que son dos competencias. No sé si sirven este tipo de carreras, se juegan muchas cosas, mucha presión y habría que ver qué dice el público si le gustó el espectáculo. Se rompen muchos autos, se gasta dinero en los frenos, caja, transmisiones, neumáticos. Nosotros ahora tenemos los dos motores para atrás, en el primero se rompieron las válvulas y el segundo se gastó en esta carrera. Creo que la podíamos pelear y llegar entre los cinco, seguro”, completó.

Federico Pérez también se lamentó

Federico Pérez aseguró: “Hice dos vueltas para tantear el auto y después hice lo que me pidió Gabriel”. “Fue una lástima la rotura del motor, después funcionó todo muy bien, en la reposición de combustible, en el cambio de pilotos y cuando me tocó manejar creo que estuve de acuerdo a las circunstancias".

Agregó: "En cuanto al TC Pista no tuve una buena largada en la serie, me enredé, después tuve un toque y en la final venía remontando, faltaban cuatro vueltas y me toca Elio (Craparo) se rompe la llanta y el neumático trasero derecho. Nada. A pensar en lo que viene, a trabajar el tema de la ansiedad, que quizás es lo que está faltando un poco".

Por último, remarcó: "En el TC las dos primeras vueltas las hice un poco lentas para tantear el auto y después giré casi al ritmo de Gaby y es lo que me había pedido él y Raúl (Ing. Salei) que hiciera un ritmo parejo y contundente, claro en las maniobras para no romper nada y devolver el auto sano. Creo que de no ser por la primer rotura hubiéramos estado en la pelea, fijate que no se rompió nada, no se cayó nada del trabajo que hicieron en el taller, pero creo que hubiéramos llegado entre los cinco primeros. Quiero agradecer a todas las empresas que nos acompañan, a la Peña el Correcaminos de Junín y todos los juninenses”.