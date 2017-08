La carrera de los 1000 kilómetros ya empezó

TURISMO CARRETERA EN EL AUTÓDROMO CAPITALINO

La carrera de los 1000 kilómetros de Turismo Carretera para festejar los 80 años de vida de la categoría ya está en marcha. Con la práctica de cambio de pilotos y recarga de combustible se dio inicio a un fin de semana que será muy largo.

La competencia, que puede presentar un sin fín de variantes, comenzó a gestarse en cada uno de los talleres y desde hace varios días. Acá, en la Capital Federal, comenzaron a poner en práctica todo lo planificado en la previa. Más allá de lo imaginado, la gran mayoría cree que la carrera será una lotería y que será muy difícil pronosticar ganadores.

El autódromo porteño, que ya ve distinto desde lo estético, desde las primeras horas del viernes comenzó a recibir simpatizantes. El interés por los fanáticos del TC se hace notar y no caben dudas que las tribunas del “Gálvez” estarán colmadas.

Con respecto a este tema, los organizadores le pidieron a la gente que el domingo se acerquen temprano porque una vez se llene, se cerrarán las puertas y no se permitirá el ingreso.

Cabe recordar que todo aquel que venga deberá tener la entrada en mano.

En el circuito ubicado sobre la avenida Roca, el costo del estacionamiento es por día y tiene un valor de $ 150 hoy y $ 200 mañana, el día de la carrera.

En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico pronostica un fin de semana ideal para disfrutar de un espectáculo al aire libre. Durante los tres días las temperaturas máximas estarán rondando en los 21 grados.

Para lo deportivo y luego de la reunión de pilotos con los comisarios deportivos, se modificaron y se aclararon algunos puntos que pasamos a detallar. Estará permitido recargar combustible cuando se cambia de piloto y se podrá cambiar de protagonistas al mismo tiempo que cambien los neumáticos.

Queda prohibido echar nafta cuando se hace el cambio de gomas. Otro tema que se aclaró fue cuando ingresa el auto de seguridad. Mientras éste se mantenga en pista solo aquellos que tengan que hacer reparaciones podrán ingresar.

A la hora de volver deberán colocarse últimos en la fila. Con auto de seguridad no se podrá recargar nafta, ni cambiar gomas, ni cambio de pilotos. En caso de hacerlo deberá volver a la cinta asfáltica una vez relanzada la competencia.

Cuando se consulta sobre las estrategias muchos coinciden que se empezará a diagramar de manera más concreta una vez que se sepa el consumo exacto. En las prácticas se probó mucho la recarga y otros aprovecharon los minutos autorizados para practicar el cambio de neumáticos.

La actividad en Buenos Aires comenzó y con ella los trabajos, el juego de las estrategias, las caras de preocupación y el nerviosismo lógico.<