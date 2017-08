Referentes del automovilismo nacional visitaron el autódromo "Eusebio Marcilla"

COMPARTIERON UN ALMUERZO CON DIRIGENTES DEL AUTO MOTO

Mientras se desarrollaba la segunda prueba del piloto Diego Aventín en el autódromo "Eusebio Marcilla" de nuestra ciudad, a bordo de un Top Race V-6, su padre Oscar "Puma" Aventín, Alejandro Urtubey, el ingeniero Maximiliano Juárez y Edgardo Lavari, de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), se dieron cita en el circuito de nuestra ciudad.

Fueron recibidos por el Dr. Dardo de Benedetto y por el Dr. Gabriel Brusco, presidente y secretario del Auto Moto Club Junín, respectivamente, con quienes -junto a colaboradores- compartieron un almuerzo en la torre de control del autódromo.

En su estadía en nuestro medio, los Aventín, Urtubey y Tadei dejaron jugosos conceptos, al ser entrevistados por "Democracia".

Diego Aventín: “Me voy adaptando al auto. Faltaría una prueba más”

El "Pumita" Diego Aventín, quien aspira a volver a correr en breve, concretó dos intensas sesiones de pruebas en nuestro circuito y tras la segunda jornada de ensayos, dijo:

“Se pudo girar bien, al principio había unos charcos pero después mejoró el dia y se pudieron hacer varias pruebas. Muy agradecido a Gustavo Tadei y su equipo, a Alejandro Urtubey, a ´Maxi´ Juárez, quien viajó hasta acá para darnos una mano. Ahora a seguir conociendo más el auto, aprendiendo, pulir más detalles para estar corriendo en General Roca, si es posible".

También el destacado deportista señaló que "El salto grande de los tiempos fue cuando se pusieron las Dunlop nuevas, porque es un neumático muy blando, que permite mucha velocidad de curva, ahora hay que ver sus límites. Voy hablar con Alejandro (Urtubey) y programar una prueba más (sería en Paraná). El agradecimiento a todos por el recibimiento, el trato, nos sentimos muy a gusto”.



Urtubey: "Trabajar para que regrese a Junín el automovilismo grande"

A su turno, Alejandro Urtubey se mostró “Muy contento de estar de vuelta en Junín, ya que siempre fue una plaza muy importante para el Top Race. Todas las pruebas de desarrollos de neumáticos y motores se hicieron acá, aprovechando que Diego (Aventín) está haciendo las pruebas para regresar. También vino su padre, Oscar, que fue el maestro que nos enseñó a los que veníamos atrás. Lástima, y te lo digo con un dejo de tristeza, que con poquito que se haga en la pista podemos traer el automovilismo grande de vuelta. Puede volver el Top Race tranquilamente, porque siempre nos han atendido muy bien, vino mucha gente y eso que en Junín pasamos por todos los climas, con días bravos para correr".

También Urtubey destacó: "Vamos a cruzar los dedos, trabajar con las autoridades municipales y provinciales, ver que pueden colaborar para con qué la categoría corra el próximo año en esta ciudad. Tuvimos una larga espera para levantar el Top Race, hoy la presencia de Toyota y de Fiat han levantado la vara del resto de las estructuras, eso generó una enorme mejora y si metés la mano en la bolsa de los pilotos, es difícil sacar alguno de los del fondo, lo cual nos pone muy contento".

Cerrando sus conceptos, el destacado dirigente de la categoría Top Race comentó: "Espero sea una realidad el regreso de Diego (Aventín).También vuelve ´Josito´ Di Palma con el MD, el ´Pato´ Silva, con el equipo de Roberto Valles, se subirá a un Top Race Series Stéfano Di Palma -con una invitación de la categoría- y vamos a seguir trabajando sobre el semillero, que ha poblado estos últimos años”, cerró Urtubey.

"Puma" Aventín: “Esta ciudad fue siempre muy fierrera”

Oscar "Puma" Aventín reconoció que “Es una alegría volver a ver a esta gente de Junín, al presidente de Benedetto, a Gabriel (Brusco), y compartir un almuerzo, recordando viejos tiempos. No tenemos nada de que arrepentirnos, al contrario, estamos orgullosos de haber contribuido con un granito de arena para construir este autódromo y ojalá lo puedan disfrutar por mucho tiempo más. Los problemas de la pista ya se van a solucionar, con voluntad y buscando los caminos, y no tengo dudas que esta ciudad volverá a tener esos días de esplendor que compartimos cuando veníamos con el Turismo Carretera. Si hay pista seguro hay carreras, es una respuesta clarita".

También el "Puma" se refirió al deseo de su hijo de volver a correr, expresando:

"Cuando Diego se bajó del auto, pensé que no corría más, pero si él está contento y lo disfruta, que siga. Por mi que no corra más, ya ganó, fue campeón en todas las categorías que corrió, ganó como 60 o 70 carreras y ahora tiene 35 años. En cambio, yo empecé a los 31 años, pero tiene ganas, hace ocho horas que estoy acá, con bastante frio y no para, ya se gastó como tres juegos de gomas y no se baja. Ojalá que tenga suerte y se divierta”, concluyó el ex presidente de la ACTC.

Finalmente, Gustavo Tadei comentó: “Por suerte, Diego dio bastante vueltas, sin problemas mecánicos como el martes pasado y llevamos buena cantidad de información. Usamos las cubiertas Dunlop, que acá en Junín no se había utilizado, no teníamos parámetros y lo importante es que ´El Pumita´ se va entusiasmado, con ganas renovadas para su regreso. Creo que para todos los equipos del Top Race y los pilotos, que regrese Diego Aventín es muy bueno y si es en nuestro equipo, nos vamos a poner mucho mas contentos”, finalizó Tadei.