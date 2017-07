Leonel Pernía fue el vencedor en Oberá

SÚPER TC 2000 EN MISIONES

Leonel Pernía ganó ayer la competencia final del Súper Turismo Competición 2000 en el autódromo de Oberá, por la séptima fecha de la temporada, sumó su undécima victoria en la división y se acercó en el campeonato.

"Necesitaba este triunfo", fue una de las primeras frases del "Tanito" al bajar del Renault Fluence ganador en suelo misionero, un triunfo que el piloto de Tandil no lograba en la categoría desde el 18 de octubre de 2015, en General Roca.

La clave de la victoria estuvo en la clasificación, como ya lo dijo el sábado, al terminar tercero en la clasificación y quedar en la posición de privilegio. Desde el mismo lugar partió en la final y no le dio chances a Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) para pelearle por el liderazgo.

"Veníamos con aire fresco, mi auto frenaba muy bien y no cometí errores durante todo el fin de semana. El tercer puesto en la Q-3 fue fundamental para largar adelante en la carrera y si bien después del primer Pace car, Berni quiso apurarme, el auto mío respondió. Necesitaba este triunfo, aprovechamos el auto ideal y ahora vamos con todo por lo que viene. Vamos a hacer todo para ganar el campeonato sobre el final", comentó el Tanito, quien ya había subido a lo más alto del podio en el trazado misionero, el 24 de octubre de 2010.

Llaver fue segundo (repitiendo el mejor sitio con el Chevrolet, al igual que en Termas) y también se retiró del circuito litoraleño con un gran resultado, con sendos puestos en las competencias del fin de semana. "Fue una carrera durísima y no lo pude seguir nunca a Pernía, hacía lo que quería. Después levantaron temperatura las cubiertas y no lo pude seguir más", contó el cuyano.

Por el tercer puesto estuvo el mejor espectáculo de la prueba. Facundo Chapur (Peugeot 408) comenzó en ese sitio pero cuando restaban tres vueltas, Facundo Ardusso (Renault Fluence) se tiró en un frenaje y se hizo del último escalón del podio. "Había que insistir, tenía mejor auto que Facu, pude hacer una maniobra al límite pero lícita. Fue una carrera muy difícil para mantener el ritmo por el calor. En la maniobra, Facundo sale lento en la curva, él estaba mejor que yo a la hora de traccionar pero frenó un poquito antes y ahí me tiré para superarlo. No me cansé de atacarlo y por suerte pudimos terminar en el podio", indicó el santafesino.

"Hicimos lo que pudimos. No estábamos rápidos, íbamos complicados, pero bueno, intentamos hacer un buen trabajo. El tercer puesto lo estábamos robando y el quinto puesto es bueno. Fue una buena maniobra de Facundo y yo no pude hacer nada para defenderla", manifestó el cordobés.

Esa misma maniobra la aprovechó Mariano Werner (Peugeot 408), quien esperó a la otra curva para dar cuenta de su compañero de equipo y finalizar delante, fundamental también en la lucha por el certamen. "Tuve un gran auto que me permitió avanzar. Me equivoqué en la Q-3, fuimos para atrás y pudimos escalar en las carreras con un buen ritmo. Pude pasar a los que estaban adelante mío y terminamos un gran fin de semana, el que pudimos revertir. Lo pelee a Ardusso pero no pude superarlo, fue una batalla muy linda porque nos respetamos en todo momento. Me voy satisfecho porque hice lo que tenía que hacer", dijo el líder del campeonato, sacando provecho de los retrasos de Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Matías Rossi, con problemas en la dirección hidráulica del Toyota Corolla.

"Tuve que empezar a levantar en mitad de carrera porque el motor comenzó a tomar temperatura. Tuvimos que conformarnos con terminar la carrera. No tenemos suerte, siempre nos pasa algo; la exclusión de Termas, el parabrisas en Rafaela, ahora esto... Pero no nos damos por vencidos y seguiremos trabajando. A pesar de las adversidades estamos terceros en el campeonato. Correr levantando no le gusta a nadie, pero finalizar sexto es mejor que no culminar la carrera. Tuve que pensar solamente en llegar", expresó el Titán.

Con estos resultados, Werner lidera el torneo con 107 puntos, seguido por Ardusso con 105. Detrás se ubican Agustín Canapino, con 97,50; Matías Rossi, con 92, y Leonel Pernía, con 91 unidades.

El próximo compromiso de la categoría será entre los días 2 y 3 de septiembre, en el Callejero de Santa Fe, con dos carreras (una nocturna y otra diurna) y sin penalización por puestos tras sendas clasificaciones.