Leonel Pernía ganó la carrera clasificatoria

SÚPER TC2000

Culminó la primera jornada que coronó a Leonel Pernía como triunfador. El piloto que conduce el Renault Fluence del Renault Sport, se impuso en la Carrera Clasificatoria de la séptima fecha anual del presente Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 llevada a cabo en el autódromo “Ciudad de Oberá”. Bernardo Llaver (Equipo YPF Chevrolet) y Facundo Chapur (Team Peugeot Total Argentina) lo escoltaron en el clasificador. Fabián Yannantuoni, compañero de equipo del cordobés, culminó tercero en pista pero fue excluido técnicamente su Peugeot 408.

La clasificación, dividida en dos Grupos, fue clave en las pretensiones de los pilotos y equipos. El sistema de aplicación de hándicap obligó a los 8 mejores del torneo a sobre exigirse en post de largar desde la posición de avanzada. Vale recordar que aquellos penan con una escala que va desde el retraso de 8 lugares.

Cuando 29 de los inscriptos salieron a pista en la Q1 Facundo Ardusso (1m49s198/1000) fue el líder del Grupo A. De ese pelotón de avanzada no fue parte José Manuel Urcera (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team) quien penó con inconvenientes en el embrague de su Citroën C4 Lounge. Quedaron sin acceder a la segunda clasificación: Manuel Mallo, Martín Moggia, Germán Sirvent, Franco Riva, Luciano Farroni, Emmanuel Cáceres, Antonino García, Alessandro Salerno y Javier Manta.

El segundo tándem en pista mostró a aquellos 20 que dejaron en lo más alto del ordenador a Esteban Guerrieri (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team) con un cronometraje de 1m48s720/1000. Fuera de la última fase clasificatoria quedaron: Facundo Conta, Matías Muñoz Marchesi, Emiliano Spataro, Ignacio Julián, Javier Merlo, Gabriel Ponce de León, Juan Ángel Rosso, Luis José Di Palma, Matías Milla y Bruno Etman.

El momento de la verdad llegó para muchos cuando a la hora 15.50 se habilitó la pista para dar forma al último segmento clasificatorio. Culminado el mismo, todo fue color de Rossi para el team Toyota Gazoo Racing Argentina, que logró la pole position de la 7ma fecha con una marca del “Granadero” de 1m48s868/1000.

La grilla de la primera carrera del fin de semana mostró en su conformación a: 1°) Leonel Pernía, 2°) Bernardo Llaver, 3°) Fabián Yannantuoni, 4°) Facundo Chapur, 5°) Damián Fineschi, 6°) Agustín Canapino, 7°) Matías Rossi, 8°) Facundo Ardusso, 9°) Esteban Guerrieri, 10°) Facundo Conta, 11°) Matías Muños Marchesi, 12°) Ignacio Julián, 13°) Javier Merlo, 14°) Gabriel Ponce de León, 15°) Juan Ángel Rosso, 16°) Emiliano Spataro, 17°) Mariano Werner, 18°) Luis José Di Palma, 19°) Matías Milla, 20°) Bruno Etman, 21°) Manuel Mallo, 22°) Martín Moggia, 23°) Germán Sirvent, 24°) Luciano Farroni, 25°) Franco Riva, 26°) Emmanuel Cáceres, 27°) Antonino García, 28°) Alessandro Salerno, 29°) Javier Manta y 30°) José Manuel Urcera. Guerrieri partió desde boxes tras no haber arrancado su vehículo.

La carrera de clasificación

Largó de gran forma Pernía conteniendo los embates de Llaver. La eterna fila india aceleraba y le ponía pasión a la calurosa y soleada tarde misionera. Yannantuoni, Chapur y Canapino completaban los cinco mejores una vez concluido el primer giro.

Las pretensiones de algunos parecían desafiar a la topografía del trazado misionero. El “trabado” trazado era transitado en distintos sectores de a dos y tres pilotos a la par.

Urcera quedaba afuera de competencia tras haber partido desde el último lugar. Tras un toque de competencia el box era el reducto en el cual descansaba el herido C4 Lounge hasta la jornada dominical.

Ponce de León y Spataro se brindaban por el espectáculo defendiendo el 16to lugar que también pretendía Guerrieri tras haber partido desde los boxes.

Cumplido el 5to giro, adelante continuaban encolumnados Pernía, Llaver, Yannantuoni, Chapur y Ardusso. En plena faena debían dosificar la marcha hasta aminorar la marcha al ritmo del Auto de Seguridad que ingresaba a la cinta asfáltica producto del despiste de Franco Riva.

Reiniciada la velocidad, los protagonistas fueron por todo o nada, dejando todos ellos lo mejor de sí en post de obtener la victoria. Así fue como lo concretó Leonel Pernía, quien finalmente dominó de principio a fin. Sus escoltas de lujo fueron Bernardo Llaver y Fabián Yannantuoni. Tras la exclusión del santafesino (paragolpe) heredó la ubicación Facundo Chapur.

Facundo Ardusso se posicionó cuarto tras ese sprint final en el cual dio cuenta de Agustín Canapino quedando este último quinto. El top ten lo completaron Matías Rossi, Facundo Conta, Damián Fineschi, Mariano Werner y Matías Muñoz Marchesi.

La actividad de la categoría más tecnológica del Cono Sur continuará hoy domingo con una Prueba Libre (09.45) y la Carrera Final que se desarrollará desde las 12.10 con la televisación de El Trece y TyC Sports.

La palabra de los protagonistas

Leonel Pernía: “Dejamos todo como siempre y por suerte se nos dio este resultado. Estoy muy agradecido por el apoyo de Renault. Mañana (por hoy) ojalá podamos sumar fuerte así nos metemos de lleno en la lucha por el campeonato. El Renault Fluence funcionó perfecto, tiene muy buen ritmo. Estoy feliz porque tengo un gran auto y un gran equipo, estoy tranquilo para la carrera de mañana pero sé que va a ser muy difícil, porque Chevrolet y Renault están funcionando muy bien”.

Barnardo Llaver: “Intenté correrlo desde el principio a Pernía, pero no pude alcanzarlo. No sé porque será, pero siempre me va muy bien en Oberá, me cae perfecto. Tengo un auto espectacular. Va a ser muy difícil la carrera de mañana, pero lo vamos a intentar, nada es imposible”.