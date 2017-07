Aventín volvió a la pista

EL "PUMITA" PROBÓ EN JUNÍN

Nuevamente. el autódromo "Eusebio Marcilla" fue base de prueba de un auto de la categoría Top Race V-6. En esta ocasión, Diego Aventin con el auto de Gustavo Taddei giró varias vueltas y tandas, dejó un balance positivo y la puerta abierta para su reaparición en la competencia de General Roca

Al cabo de los ensayos, Diego Aventín dijo:

“Me sentí muy cómodo, muy diferente a los autos que maneje y el agradecimiento a Alejandro (Urtubey) y Gustavo (Taddei). Es una alegría enorme, la calidez humana que tienen acá y todo el equipo de Gustavo Taddei al poder compartir un día completo de pruebas aquí en Junín.

No estoy retirado, para nada, hace cuatro años que no me subo a un auto de carreras y de a poco volver a estar en los tiempos cuesta, pero esto es el primer paso. Muy agradecido a todo el Top Race, a Alejandro (Urtubey) por darme una mano para el regreso y volver a disfrutar de lo que siempre me gustó que es manejar un auto de carrera.

La idea es volver en la competencia de General Roca, pero todo depende cómo se evolucione en las pruebas y los trabajos en el taller, con el auto. Como meta próxima sería hacer tres o cuatro carreras de este año y si se dan las condiciones el campeonato 2018 sería completo", cerró Aventín.

Por su parte, Gustavo Taddei “Con el motor V-8 de 500 HP habrá que calzarse bien las botas para llevarlo derecho. Es una posibilidad muy importante que Diego vuelva a girar. En lo personal, es un orgullo que vuelva a las pistas, aún como persona y como considero que es uno de los mejores pilotos del país aunque no esté en actividad, ojalá que esto sea el primer paso del regreso a la categoría. Lástima que se cortó un bulón de parrilla, nunca nos había pasado, pero así son los fierros” y puede suceder. Estuvo muy bien en los tiempos, utilizó neumáticos viejos y por las referencias de este caucho por lo realizado semanas atrás con Hugo Cuervo son tiempos aceptables. Ya demuestra las uñas el Pumita.

Creo que el Top Race esta en sus mejores momentos, hoy la categoría tiene el 90% del parque con pilotos top ten, que están en varias categorías y el nivel del equipo como los oficiales han levantado la vara de todos. En lo personal no hemos tenido un buen año a nivel resultados, si fuimos protagonistas en clasificaciones y carreras, pero por diferentes problemas tuvimos problemas y no se pudo cerrar un buen resultado", cerró Taddei.