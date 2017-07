Una vueltita más…

AUTOMOVILISMO

El paso de las Categorías Agrupadas Federadas por el Autódromo Eusebio Marcilla dejó varios conceptos. Dos finales como la Promocional 850 y la Clase 2 que sólo permite este tipo de circuito. Presencia de pilotos locales, tales como "Nico" Bonello (TA 1600), Pablo Funes (TA C1) y Gonzalo Botta (TA 1600) con el Fiat Uno, quien el domingo no fue de la partida. Seguramente regresaran para mediados de octubre.



A continuación, la palabras de los protagonistas:

Fabián Svegliatti, piloto TC 4000 y Pte. de las Agrupadas Federadas:

“Son todos autos muy parejos, en la final pudimos mejorar un poco más, tengo un problema en el motor que vamos a tratar de solucionar. Estábamos en ese ´cuarteto´, como decís vos, pero en las rectas se me iban, habrá que trabajar más. El saldo que nos llevamos de Junín es altamente positivo, terminaron todas las carreras, se respetaron los horarios, buen número de autos y nos sentimos muy cómodos. Ya pasó la quinta fecha, ahora a esperar la otra mitad del año. No te puedo confirmar ahora, tenemos muy buena relación con la gente del club, creo que nosotros nos comportamos a la altura de las circunstancias y seguro vamos a regresar”.

Leo Lazzatti, TC 4000, oriundo de Ascensión:

“Otra vez la suerte nos juega en contra. En la serie largábamos segundo y se nos aflojó el distribuidor, llegamos cuartos. En la final, supero dos en la largada y cuando entro en la uno me roza un Falcon, piso la tierra, entro en trompo, se paró el auto y perdí todas las chances. Hay mucha diferencia entre los autos del 4000, creo que habría que analizar este tema. ¿Tocar el reglamento? No creo, eso lo tienen que ver los técnicos. A nosotros solo nos queda pensar en la próxima fecha. Quiero agradecer a todo el equipo, a la gente de Ascensión, a todos los que no han apoyado para recuperar la Chevy y los sponsors que nos permitieron estar corriendo en Junín”.

Nicolás Bonello, TA 1600, representa a Colón y Junín:

“Como te dije antes, vinimos a divertirnos, a pasar el fin de semana en familia y con amigos. Largamos once la final, se nos rompió la caja cuando veníamos octavos y quedamos afuera, pero disfrutamos y la pasamos bien que era la idea de venir al autódromo. Quiero agradecer a Fabián (Svegliatti) por sus atenciones, todo de primera, la organización que tienen, no le envidia a ninguna categoría nacional, muy agradecidos y pensamos correr en la de invitados del TA 1600 con Rubén Sosa y el Golcito. Según lo que hablamos, la próxima de ellos es en 9 de Julio y la siguiente sería en el Gálvez. Quiero agradecer a toda mi familia, a todos los chicos del ME Racing, a Matías Ale, mis amigos y todos los que se llegaron hasta el autódromo”.

Pablo Funes, piloto invitado TA Clase 1:

“Estuvimos complicados con el chasis, pero la idea era girar para la próxima de Colón de las categorías santafesinas. Los chicos de las Federadas me invitaron y para Colón estamos bien, pero para acá no. Creo que el motor va a funcionar muy bien y en el chasis hay que trabajar mucho, había lugares que no lo podía llevar. Dejame agradecer a mi viejo, a Guillermo Bruno por el motor y todos los que están conmigo cuando salgo a correr”.