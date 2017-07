Hubo toques, roces y grandes carrerones

AUTOMOVILISMO EN JUNÍN

Grandes carreras se vivieron en el trazado juninense de 4200mts. con todas las divisionales de las Categorías Federadas Agrupadas, sumado a la competencia con invitados del TA Clase 2.

También hubo un final “en suspenso por Deportiva” del plato fuerte del TC 4000 por un toque entre Lucas Svegliatti, quien venía liderando la competencia y “Bocha” Vitelli, finalizando primero en pista, cuando solo faltaban unos 150mts. para la bandera a cuadros.

A continuación, el testimonio de todos los ganadores.

Damián Guitart, ganador Midget 1400, San Pedro:

“Era lo que buscábamos, al fin se nos dio y como te decía ayer todo pasaba por llegar en este circuito tan largo. El Midget es una categoría que estamos empujando para que crezca, hoy fuimos siete en Junín pero son muchos los factores, la distancia, el circuito largo, el tema económico pero se van a sumar más. Gracias a todos los chicos del equipo. A Uds. felicitarlos por la hermosa ciudad, anoche dimos unas vueltas por la laguna, todo muy lindo”.

Hernán Ansoleaga, ganador TA Promocional 8500, Gral. Baigorria:

“El equipo me entregó un auto muy contundente, no se le cae nada y funciona perfecto. Regulamos la primera vuelta y después fue una pelea con Matías (Maurelli) palo y palo, acá la succión es fundamental, pero nos respetamos mucho. Nos vamos muy contentos”.

Aníbal Doce, ganador TA Clase 1, Pueblo Esther:

“Quiero dedicarle este triunfo a toda mi familia, a todo el equipo, a mis viejos que no pudieron venir, todos muy contentos porque nos vamos de Junín primeros en el campeonato, esperemos seguir por este camino. Tienen un autódromo espectacular, los boxes, los baños, un poco ondulado los curvones pero es para todos iguales”.

Germán Mooney, ganador FRA 1400, Rosario:

“Como vos decís Junín fue la revancha. No tengo palabras de agradecimiento para los chicos que se trabajan todo y como siempre digo, con laburo los resultados llegan y acá están los dos autos adelante. Creo que no vinieron algunos porque es un circuito muy largo, sufren mucho nuestros autos y reparar un motor vale unos pesos interesantes. Quiero agradecer a toda la familia Collante, que me da un ´fierrazo´ para correr y a todos los míos”.

Agustín Guarneri, ganador del TA Clase 2, Vdo. Tuerto:

“Fue una final terrible, se corrió al límite pero con mucho respeto. Quiero agradecer a mi equipo porque estuvimos unos toques en la “de invitados” y lo dejaron impecable. Antes del pace car venía último, se tocan en el curvón, paso unos cuatro o cinco, desaparece la falla, empezamos a ir para adelante y ganamos. Dejame agradecer a Claudio Cimunich, a mi viejo, mis amigos de Venado, mi familia, los sponsors, a todos”

Fabián “Bocha” Vitelli, 1ro. en pista del TC 4000:

“Saliendo del curvón me encuentro con un rezagado, deja el hueco y me pude meter, no lo quise chocar a Lucas (Svegliatti) pero ya era tarde. Fue un carrerón, me hacía mucha falta este triunfo, no faltaba nada para llegar, sino era por el rezagado no lo agarraba a Lucas que tenía muy buen auto, pero la suerte estuvo de nuestro lado. Un especial agradecimiento a todos los muchachos que trabajaron hasta las tres de la mañana terminado todo, te juro estaba más para irme a mi casa que para quedarme”.