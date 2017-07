Quinta a fondo en Junín

AUTOMOVILISMO

En un sábado con un sol algo mezquino se desarrollaron las clasificaciones de las categorías de la CAF, en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de nuestra ciudad. Alrededor de 80 autos divididos en las seis categorías, recordando que el TA Clase2 es fecha especial con invitados.

La invitación para hoy está hecha para compartir un domingo en familia y sin descanso de actividad en pista. El testimonio de los clasificados.

Damian Guitart, pole Midget 1400, de San Pedro

“Todos contentos y disfrutando del día. Son motores que sufren las dos rectas tan largas, por eso muchos no viajaron a Junín, pero vamos a llegar los que tengamos más suerte. Hay pocos autos por la situación económica y la distancia, pero en Rosario siempre se juntan unos doce autos, en Marcos Juárez creo fueron algo de diez”.

German Mooney, pole FRA 1400, Rosario:

“Muy contento con los chicos del equipo por el auto que me dan, pinta un fin de semana redondito, pese a que las gomas que tenemos son demasiados viejas, tocamos un poco el chasis para acomodarlo y en la primer tanda el auto apareció. Es un circuito muy rápido, me gustan un poco más los técnicos, pero siempre me fue bien acá”.

Richard Rolando, piloto invitado, pole TA Clase 1, de Venado Tuerto

“El auto funciona muy bien, lástima se me desconectó la radio saliendo de los boxes, hicimos un tiempo lógico pero hay muchos pilotos que van muy rápido y la verdad no me esperaba la pole. El parque de autos que vino a Junín es muy bueno y la carrera con invitados incentiva mucho a los pilotos titulares, ahora esperemos se nos de un gran día”.

Mauricio Centiniaro, pole del TA 1600, Iberlucea (SF)

“Empezamos enredados en la tanda de pruebas, encontramos una falla muy grande en el chasis, lo mejoramos y al poner las gomas nuevas se hizo un salto importante en el auto. Sumamente tranquilo, contento y creo tenemos un potencial para la final de mañana (por hoy). Ahora se hará una repasada general al auto, cena tranqui y a dormir, no hay que hacer locuras que estamos peleando el campeonato”.

Lucas Svegliatti, pole del TC 4000, V. Constitución

“Muy contento porque pudimos recuperar el auto hace varias fechas, hay que saberlo aprovechar porque tengo un autazo. Espero ganar en Junín, siempre que vine hice la pole, pero nunca pude ganar, me gusta el circuito y espero mañana se nos dé. Para esta noche tenemos un lechón que lo gané la carrera pasada, lo vamos a compartir con todo el equipo y a dormir temprano”.

Nicolás Bonello, TA 1600, de Colón-Junín

“Vinimos a pasar el fin de semana con el Gol que me prestó José Carlos (Montanari) y estaba abandonado en el galpón, porque este año estamos corriendo en la Promocional 1100 con el equipo ME Racing. Surgió la idea de correr acá de local y acá estamos. Los pilotos me trataron de maravillas, también el Pte.de la categoría Fabián Svegliatti, nos tomamos un café, charlando de la categoría, todo muy interesante con la idea de sumarme a ellos y poder correr más veces acá. También quiero agradecer a Marcelo Petraglia y Gabriel Brusco por las atenciones acá en el autódromo. Esperemos mañana disfrutar de un lindo día y poder hacer lo mejor posible en la pista”.