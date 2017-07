Monumento histórico nacional del Turismo Carretera, en Pergamino

CAMINO AL 80º ANIVERSARIO DE "LA MÁXIMA"

Se realizó la conferencia de prensa para anunciar oficialmente el acto de declaración de Monumento Histórico Nacional a la Casa TC de la Familia Ninona, ubicada en la ruta nacional Nº 8, kilómetro 226, en inmediaciones de la ciudad de Pergamino, acto a efectuarse el sábado 29 a las 12 horas.

El evento tuvo lugar en el Salón de los Deportes de la mencionada ciudad ,con la presencia del subsecretario de esa área, profesor Agustín Buscaglia, por el Municipio; el secretario general, Rubén Norberto Gil Bicella; el ex piloto y miembro de la comisión directiva, Jorge Oyhanart y Alberto Gagliardi, ambos por la Asociación Corredores Turismo Carretera.

Asistieron también los ex pilotos Ricardo Iglesias, Eduardo Drivet, Raúl Sinelli, Oscar Pereyra y colaboradores de la entidad, como Félix Romairone y Antonio Caniggia, además de funcionarios municipales e invitados especiales.

Werner larga en último lugar los 1.000 Kilómetros

A través de un comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC informó que el entrerriano acumula tres apercibimientos y por ello deberá largar en la carrera del 6 de agosto desde el último puesto con su Ford Falcon.

En un escueto comunicado, firmado por los doctores Álvarez, Rivero y Esquivel, junto a Mario Gayraud, la CAF de la ACTC anunció que en la próxima competencia de Turismo Carretera:

El piloto Mariano Werner, en virtud de haber llegado a tres apercibimientos, deberá largar último en la próxima competencia a llevarse a cabo en el Autódromo de Buenos Aires los días 4, 5 y 6 de agosto.

De acuerdo al control del Departamento Deportivo de la ACTC, Werner fue apercibido en Termas de Río Hondo (11 de julio de 2015), Paraná (28 de agosto de 2016) y La Plata (4 de diciembre de 2016).

Inapelables, acumulativos, en el Turismo Carretera los Apercibimientos son "un llamado de atención en caso de infracciones leves", según explica el Art. 44 del Reglamento Gral. de Campeonato. Se muestra la bandera correspondiente una sola vez a todos los pilotos que toman parte de la competición, indicando el número del auto/piloto apercibido.

Estos antecedentes de apercibimiento no caducan al finalizar el campeonato, y tanto la CAF de la ACTC como el Honorable Tribunal de Penalidades pueden aplicar esta sanción, de creerlo oportuno.

La suma de tres implicará la sanción automática a cumplir en el próximo evento donde participe el piloto, que lo obligará a largar último en la Serie. Además, se tienen en cuenta los hechos aplicados en cualquier categoría fiscalizada por la CAF de la ACTC.



Videle va a corre los 1.000 Kilómetros

Roberto Videle será uno de los pilotos invitados de Facundo Gil Bicella en los 1.000 kilómetros de Turismo Carretera, en tanto que Mariano Oyhanart completará la tripulación, que estará corriendo con un auto de la marca Dodge. El experimentado piloto, que actualmente compite en TC Mouras, retornará de esta forma a la categoría luego de siete años.

"Vivir esto me genera una alegría inmensa, festejar con todos los 80 años de la categoría y las tribunas del Gálvez repletas. Sinceramente no puedo describir lo que me está pasando. Es el mejor regalo que me dio la vida", señaló Videle que este fin de semana disputará una nueva fecha de TC Mouras en La Plata.

Camilo Echevarría probó en La Plata

En el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata, Camilo Echevarría realizó un ensayo a bordo del Chevrolet que alista el equipo Alifraco Sport.

El piloto neuquino llegó hasta el trazado platense para evaluar el rendimiento de la unidad y dejarlo listo para los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires, en donde tendrá como invitado a Diego Azar y Germán Todino, quienes también participaron de la prueba para tomar contacto por primera vez con la unidad.

"El objetivo fue lograr una mejora y dar un salto de calidad en el auto. Probamos varios elementos y configuraciones de puesta a punto, aunque lamentablemente una falla nos complicó el ensayo pero nos centramos en mejorar la performance", aseguró Echevarría.