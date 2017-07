Guerrieri descolló en Termas

EL WTCC SE PRESENTÓ EN RÍO HONDO

Con un satisfactorio tercer lugar en la Carrera apertura y un cuarto puesto en la Carrera principal, Esteban Guerrieri cerró un gran fin de semana en el autódromo de Termas de Río Hondo, cita de la sexta fecha de la temporada del Mundial de Turismo (WTCC).

El piloto de Mataderos, quien partió desde el sexto cajón de la grilla, superó a su compatriota Néstor Girolami (Volvo S-60) en los primeros metros de la competencia y luego ascendió un lugar cuando Nicky Catsburg, quien lideraba la prueba, debió ingresar en el octavo giro a reemplazar el neumático delantero izquierdo del Volvo S-60.

“Muy buen fin de semana, con un gran ritmo del auto, creo que fue la mejor carrera del auto y estoy muy feliz. Agradecido a todo el equipo y a toda la gente de Santiago del Estero que nos acompañó durante todo el fin de semana. En la largada penamos pero no es nuestro fuerte, pero luego pude recuperar y cerramos una gran actuación”, comentó el argentino.

Girolami, en tanto, pudo mantenerse en el pelotón pese a que los problemas en la electrónica de la caja de cambios continuaron y finalizó en la sexta ubicación, luego de pelear por el quinto lugar con Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée).

“Por lo menos terminamos la segunda carrera. Estuvimos muy complicados el fin de semana. Tuve que pasar todos los cambios con el embrague y continuó la vibración. Estoy preocupado porque el auto se va de acá a China y el equipo no va a poder trabajar en más que reemplazo de elementos. Se han cambiado muchas cosas pero es frustrante tener todos estos problemas y no poder correr a nadie”, expresó el cordobés.

Norbert Michelisz (Honda Civic) fue el ganador de la prueba, seguido por Tiago Monteiro (Honda Civic) y Thed Bjork (Volvo S60). Con estos resultados, Monteiro suma 200 puntos en el campeonato. Bjork lo escolta con 188 y Michelisz con 171. Guerrieri, tras el podio de la primera carrera, contabiliza 113 unidades y se ubica 8º, mientras que Girolami está 9º con 68.

La próxima cita del Mundial de Turismo será en el Ningbo International Speedpark, en China, el domingo 15 de octubre.