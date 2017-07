Girolami y Guerrieri serán los abanderados de la Argentina en la carrera, en Termas de Río Hondo

SEXTA FECHA DEL WTCC

Los pilotos Néstor Girolami y Esteban Guerrieri serán los abanderados argentinos en el primer Campeonato Mundial de Autos de Turismo (WTCC) que se corre este fin de semana en el autódromo de Las Termas de Río Hondo por la sexta fecha del calendario.

El mencionado circuito automovilístico de 4.806 metros de extensión y en el cual se disputó este año el Gran Premio de MotoGP albergará la carrera del WTCC por quinto año consecutivo y el rival a vencer será el portugués Tiago Monteiro.

Ya sin el cordobés José “Pechito” María López, quien se impuso en las cuatro primeras competencias y obtuvo el tricampeonato en 2016, Guerrieri y Girolami quedaron como los abanderados argentinos dentro de una de las categorías de autos con techo más relevantes a nivel mundial.

Guerrieri, quien debutó en el WTCC en Las Termas de Río Hondo el año pasado, intentará obtener su segunda victoria de la temporada, con un Chevrolet Cruze del equipo Campos Racing, tras lograr el triunfo en la primera carrera de la temporada, disputada en Marrakesh, en Marruecos.

En una rueda de prensa que brindó ayer desde el autódromo el piloto señaló: “Les quiero dar una cálida bienvenida antes que comience la actividad el fin de semana cuando voy a estar ocupado y concentrado en la competencia. Quiero agradecerle a la provincia de Santiago del Estero, porque no es menor el apoyo que me dan desde este lugar y al estar muy comprometido con el Deporte quiero difundir el Turismo de esta provincia y ser como un embajador aunque no haya nacido acá”, reveló.

Además indicó: “Todos queremos repetir el muy buen funcionamiento de la carrera del año pasado en este trazado y haremos todos los esfuerzos para hacer una gran carrera este fin de semana”.

Por su parte, Girolami competirá con un Volvo S-60 del equipo Polestar Cyan Racing con el cual intentará realizar una buena carrera para subirse por primera vez al podio de la categoría, en la que debutó en 2015, en Eslovaquia, con un Honda Civic.

“Voy a ir en búsqueda de la victoria”, manifestó Girolami en la semana, a la vez que expresó: “Es la primera vez que me toca correr en la Argentina como piloto oficial en la categoría Mundial y eso es muy lindo”.

La actividad

La competencia de WTCC en Las Termas de Río Hondo comenzó ayer viernes con el briefing de los pilotos y tendrá su mayor atracción durante el fin de semana ya que con la carrera de Apertura que tendrá once vueltas de extensión y la principal que contará con trece giros. Hoy habrá dos tandas de entrenamiento, la clasificación y el MAC-3 (competencia contrarreloj válida para el campeonato de constructores).

En tanto, el próximo domingo se completará la sexta fecha de la temporada, con la carrera de Apertura que tendrá once vueltas de extensión y la Principal, que contará con trece giros.

El piloto portugués Tiago Monteiro es el líder del campeonato con 164 puntos, cuatro unidades más que el sueco Thed Björk y diez más que el holandés Nicky Catsburg, ambos compañeros de equipo de Néstor Girolami.