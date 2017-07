Mercedes dominó en los ensayos en Silverstone

FÓRMULA UNO

Los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton dominaron las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial de Fórmula 1, disputados ayer en el circuito de Silverstone.

El finlandés, que ya había firmado el mejor tiempo de la primera sesión, y que en el reciente GP de Austria hizo pole y fue el ganador de la carrera, rodó aún más rápido en la segunda tanda de ensayos libres del día, parando el crono en 1 minuto 28 segundos y 496 milésimas. El británico, por su parte, terminó a solo 47 milésimas de su compañero (en la primera sesión lo había hecho a 78”).

La escudería de las flechas plateadas busca por tanto seguir con su particular romance en Silverstone, donde ha vencido en las cuatro últimas ediciones.

Los pilotos de Ferrari sumaron por su parte un punto de velocidad en la segunda ronda de ensayos y si por la mañana los monoplazas de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel -líder del Mundial- ocuparon la quinta y sexta plaza respectivamente, por la tarde se auparon a la tercera (a 332 milésimas) y cuarta posición (a 460/1000).

Los dos Red Bull cerraron los seis primeros puestos. El holandés Max Verstappen terminó quinto, a 602 milésimas, y el australiano Daniel Ricciardo sexto, a 1 segundo y 90 milésimas.

“Hemos empezado muy bien el fin de semana, aunque todavía hay trabajo que hacer para mejorar la conducción del coche y para poder confiar más en él en las zonas de velocidad máxima”, explicó Bottas.



Hamilton es optimista

Una postura que refrendó su compañero Hamilton, que buscará en el trazado de Silverstone, su casa, recortar puntos con el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que tiene 20 de margen sobre el inglés.

“Creo que (este fin de semana) partimos desde una buena posición”, indicó la estrella británica, quien dijo sentir el calor de sus seguidores cada vez que salía del garaje.

“Este es uno de los mejores circuitos del mundo”, lo que unido “al nuevo coche y la velocidad que con él podemos alcanzar, es simplemente fenomenal”, explicó.

Pese al entusiasmo de Hamilton, que suma en este trazado cuatro victorias seguidas, los propietarios de Silverstone (British Racing Drivers Club) amenazaron el martes con no recibir la prueba a partir de 2019 si no obtienen mejores condiciones financieras por parte de los actuales responsables de la Fórmula 1, Liberty Media.

Ajeno a todo lo que no sea optimizar el rendimiento de coche, el español Fernando Alonso (McLaren-Honda) terminó noveno la segunda tanda de entrenamientos después de haber finalizado octavo en la primera.