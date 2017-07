UN MANO A MANO IMPERDIBLE PARA LOS AMANTES FIERREROS

Raúl Fulcheri, padre del “Cabezón” fue campeón del TC Roqueperense Clase C y luego corrió en TC con una coupe Dodge armada en lo de Baldi Caparrós. Edgardo Salse, padre de Sebastián, corrió en la Monomarca Sierra, la recordada Clase 4 del viejo TN y hoy su hijo lo hace en el Turismo 4000 Argentino. Ambos tienen el común denominador de tener la pierna derecha muy pesada. Gracias “fierreros".

El viernes a la noche, en la tradicional peña "70-30", Sebastián Salse se hizo presente y habló en exclusiva para Democracia. El piloto que corre en la Chevy de Adrián Fulcheri contó sus inicios y aseguró que le gustaría quedarse con el campeonato.

- Bienvenido a la peña. Tenés el triunfo, dos podios, ¿Se piensa en el “uno”?

- Agradecido a Adrián y todos los chicos de la peña porque es la primera vez que venimos y nos recibieron como uno más de ellos. Desde que subí al auto de Adrián venimos teniendo resultados muy buenos, por suerte me adapté bien al auto, porque venía de correr con una Dodge, pero con el gran equipo de Pereiro en Suipacha y toda la atención de este grupo, la Chevy es un misil. Cuando está todo coordinado para el piloto se hace mucho más fácil y por eso vamos de lleno a pelear el campeonato.

- ¿Cómo fueron tus inicios en el automovilismo?

- Lo mío fue raro porque hace poco que estoy corriendo. Todo se inició porque estoy de novio con Nerina (la hermana de Mauro Pichini) y ella fue la promotora de esto. Mi papá corrió en su momento, pero mi vieja y mi abuela no querían saber nada. Hicimos un contacto con Leonel Ugalde que tenía un zonal en Mar del Plata, a fines del 2014 fuimos hacer unas pruebas y ver qué pasaba. Yo era amigo de Mauro, lo seguía mucho a él, pero todo era una intriga que pasaba arriba del auto. El ambiente lo conocía, tenía una idea de cómo era la cosa, pero nunca como piloto. Hicimos un circo para no crear problemas familiares, llevamos engañada a mi vieja y mi abuela a Mar del Plata porque era lo más complicado. Salimos del autódromo con el viejo loco, rompimos el hielo y ahora está todo asumido. En este poco tiempo que estamos corriendo tratar de hacer las cosas lo mejor posible, consiguiendo propagandas y se armó un conjunto lindo, nos llevamos de diez con todo el equipo, compartir un asado todo eso suma un montón.

- Un 4000 Argentino que creció mucho y que es muy competitivo.

- Recuerdo cuando hice las pruebas con Leonel (Ugalde) que me acortó mucho los pasos, me dijo si llevás bien este zonal que no usan cargas, lo demás será mucho más fácil y es la realidad. Cada categoría avanzó muchísimo y me gusta trabajar mucho con la adquisición de datos, las cámaras, son cosas que hoy están disponibles, ayudan mucho al piloto y son herramientas fundamentales.

- Momento de agradecimientos.

- Principalmente a Adrián, a todos los chicos de Junín que siempre van a la carrera. Al auto –por suerte- no se le cae nada, agradecido al equipo de "Toto" Pereiros que hacen un trabajo sensacional, a mi familia, a la familia Pichini, a toda la gente de Alberdi, a los de Junín que veo son muchos los que empujan esta Chevy, muy agradecido a todos ellos.

Adrián Fulcheri: “Se sufre más abajo que arriba del auto”

- Comenzó un camino nuevo que hacía un tiempo estaba en carpeta

- Así es, en alguna nota te lo comenté cuando el año pasado decidí bajarme del auto y subir a una persona joven, rápido y que pudiera mostrar el potencial. A fines del año pasado, hablamos con Sebastián pero él tenía compromisos con el equipo que estaba y no se le daban los resultados. Comenzamos el 2017 y me preocupaba que no podía alquilar la Chevy, comienza el campeonato, llamó mucha gente pero en concreto nada. Pasada la segunda fecha, se acercó con su padre al taller, charlamos y confirmó el alquiler de la Chevy, pese a que dos o tres veces me tiró en la pista (risas).

- ¿Cómo fue ese primer encuentro con tu auto alquilado?

- Fue la segunda fecha en Toay, le dijimos salí tranquilo, la coupé tiene buen potencial y es más rápido que la Dodge. Así fue, en las pruebas ya estaba adelante y fue protagonista todo el fin de semana. Luego pasó por el taller, tomamos unos mates y cuando nos confirma el alquiler todo el año, empecé a encargar los elementos que faltaban para poner al auto porque nosotros no llegábamos con el presupuesto, por ejemplo, los amortiguadores nuevos. Hoy todo eso se hizo realidad gracias a que él está sentado en el auto. Esta Chevy no es un auto para alquilar o negociar. Era el que corría yo, las cosas se hacen seriamente y Toto Pereiros con el equipo desarman todo después de cada carrera.

- Siendo piloto, ¿Se disfruta una carrera desde abajo?

- Sí, son otras sensaciones, creo que sufro mas desde los boxes que arriba del auto, pero últimamente no disfrutaba de las carreras por la falta de presupuesto y no poder llegar estar adelante. Hoy es diferente y si bien hace poco que nos conocemos, las emociones, los nervios todo está ahí, quiero que llegue bien adelante, pero lo vivo de otra manera y ver nuevamente la Chevy adelante nos pone muy contentos. Aprovecho para agradecer a "Seba" que lo pudimos sumar a la peña, a su padre Edgardo y a su hermano Ramiro. A "Seba" ya le dije que lo de hoy (por la peña del viernes a la noche) fue algo chiquito, ya será más grande y ni te cuento si sale campeón.