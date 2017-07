Gabriel Ponce de León y Federico Pérez van compartir la butaca en los 1000 kilómetros

TURISMO CARRETERA

Si bien falta casi un mes para la competencia de Turismo Carretera denominada “1000 kilómetros”, que tendrá lugar en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, la lista de invitados toma forma, aunque varios pilotos titulares aun no definieron con quiénes estarán corriendo el próximo 6 de agosto.

Si bien aún no ha sido aprobada la totalidad de los invitados, la lista va tomando forma para la competencia que se disputará en el Circuito Nº12 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires y la mayoría de los pilotos titulares ya tiene definidas sus duplas o trinomios.

Uno de ellos es el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien compartirá el Ford Falcon Nº 23 con otro piloto de nuestra ciudad, Federico Pérez.

También habrá que esperar la confirmación de la vuelta de Santiago Mangoni (Chevrolet) y Mathías Nolesi (Ford), quienes están en la recta final de sus recuperaciones tras el accidente en Olavarría.

