¿Y si regresa el León volador?

RECUERDO

El año 2012 quedará marcado con un alfiler o resaltador, porque la CD -en ese entonces presidida por Pablo Peón- decidió prescindir de los motores preparados por Oreste Berta e importar con impulsores Radical ingleses V8. En ese momento la fecha que venía era Rafaela -circuito exigente si los hay con el tema velocidad máxima- y decidieron poner a pruebas los 430 caballos de los impulsores extranjeros. Todo fue un día antes de la actividad oficial para establecer oficialmente los record de velocidad y promedio.

Así fue como Gabriel Ponce de Leon marcó una velocidad máxima de 306.383 Km/h y Facundo Ardusso hizo el promedio más rápido en una vuelta a 264.817 Km/hs. A partir de ese día los nombres del juninense y el de las Parejas figuran en el primer box del trazado rafelino, junto a otros grandes pilotos como el "Nene" García Veiga que en 1973 clavó una media de 249.222 Km/h en la vieja Mecánica arg. Fórmula Uno.

Pablo Peon (en 2012) “La idea era establecer una marca de velocidad máxima y de promedio que logre incentivar al resto del parque a querer superarse tecnológicamente y doblegar estos primeros resultados. Lógico, también lo pueden hacer las otras categorías, a pesar de que no sean los mismos autos. Es que según el manual de la FIA, para establecer un récord, se deben respetar diferentes ítems: registrar el país, autódromo, coche, motor, categoría y piloto, entre otros puntos. Quiero que se reviva el espíritu por competir en esta clase de pruebas. Para mí esto le hace bien a todo el automovilismo no solo al STC 2000. Por eso estoy orgulloso de que un auto argentino ande a 264 de promedio y supere los 300 km/h de velocidad final. Se vio la capacidad técnica de los equipos y la conductiva de los pilotos”, explico el ex presidente.

Ponce de León: “Los 300 km/h en estos autos se sienten; más cuando llegás al curvón y tenés que frenar. Nunca había andado a esta velocidad con autos de carreras, aunque sí lo hice con uno de calle en un circuito”.

Facundo Ardusso “Fue mi primera vez en Rafaela y disfruté haber marcado el récord de promedio. Después del golpe en los entrenamientos no me quería subir. Pero Ulises Armelini me insistió y no se equivocó. Es mérito de él, porque yo tenía miedo”.