"Me imaginaba un año así, pero de mitad de temporada en adelante"

AUTOMOVILISMO

Sin dudas el regreso de Gabriel Ponce de León al Top Race ha sido de excelente manera. Junto al equipo Toyota Gazoo Racing los resultados llegaron antes de lo previsto. Desde el inicio de este torneo el equipo junto a sus dos pilotos se mostraron como firmes candidatos más allá de atravesar una etapa lógica de adaptación y conocimiento.



“Me imaginaba un año como el que estamos viviendo, pero sinceramente esperábamos que sucediera a partir de mitad de temporada en adelante”, aseguró Gabriel Ponce de León que hoy se ubica como puntero del Campeonato 2017 justo en la mitad de la temporada.



Es cierto que el equipo Toyota cuenta con grandes ingenieros de vasta experiencia en el automovilismo, sumado a la participación de Maxi Juárez -quien asesora al Team-, hace de este momento de conocimiento y adaptación un camino que se vio simplificado en todas sus etapas.



El piloto de Junín entiende que la categoría posee un alto nivel competitivo que exige permanentemente estar al ciento por ciento. “El Top Race exige permanentemente. Si no estás al 100% se complica mucho pelear adelante. En lo personal considero que ser piloto de tres categorías me ayuda mucho a mantener un nivel muy alto”.



“Cuando llegamos al Top Race entendíamos que las primeras fechas debían ser de aprendizaje. Necesitábamos un proceso de adaptación para conocer bien los autos y poder entender a la perfección este sistema de carrera que tiene el Top Race. Confiamos en la experiencia que tiene el Toyota Gazoo Racing y todos sus integrantes”, aseguró Gabriel que no oculta su sorpresa por encontrarse tan firme y fuerte en la lucha por el campeonato en tan poco tiempo.





“Cuento con un auto muy competitivo en carrera, tal vez nos falte cierto equilibrio a la hora de clasificar, donde necesitamos ser más contundentes. Estoy convencido de que el plan de trabajo que delinearon los ingenieros para este año nos dará rápidos resultados en este sentido”.



El presente de Matías Rossi muestra cierta diferencia con el potencial del auto de Ponce de León. Algo que preocupa a los integrantes del equipo y al mismo piloto de Junín. “Preocupa mucho la situación del auto de Matías (Rossi). Somos conscientes que hoy por hoy no está a la altura del nuestro y en función del trabajo en conjunto que debemos realizar en cada fin de semana es importante lograr un equilibrio entre los dos Camry”, sostuvo Gabriel, que además agregó: “Sabemos que Matías necesita ser más contundente en carrera. En las últimas fechas demostramos estar dentro del grupo de punta pero a la hora de correr, Rossi pierde ritmo y eso es un punto a trabajar”.



Ponce de León vive un momento muy importante en su carrera deportiva. Es un piloto que siempre se mostró competitivo en las categorías que corrió y desde hace un tiempo largo a esta parte no había podido sostener un nivel que le permitiera ser protagonista.



Las etapas de los pilotos suelen tener estos altibajos. Por momento se mantiene firmes y hay otros en los que pierden el protagonismo. “Hoy estoy muy bien y con un equipo que trabaja mucho para lograr los resultados. Sinceramente me sorprendió un poco estar arriba del campeonato a esta altura del año. Yo imaginaba este momento pero tal vez más adelante, luego de lograr la adaptación a esta categoría que es muy competitiva”, aseguró.



Sin dudas esta temporada es un gran desafío para Ponce de León, que se muestra firme y confiado de mantenerse en la dura lucha por el campeonato 2017 del Top Race.



Fuente: Paulino Hernández. www.toprace.com.ar