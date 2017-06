Más protagonistas de las picadas en el "Eusebio Marcilla"

AUTOMOVILISMO

Más testimonios de los protagonistas principales de la cuarta fecha de las "Picadas del Oeste" que el fin de semana se corrieron en el Autódromo "Eusebio Marcilla" de nuestra ciudad.

Eduardo Abdo, Clase 8, de Chivilcoy

“Pasamos un domingo bárbaro, vinimos con todos los chicos y el día espectacular. Arrancamos con la categoría ocho, después pasamos a la nueve, nos caímos de tiempo, ahora vamos en libres. Este dragster el tercero que hacemos, tenía motor Fiat 1.4, se nos rompió y pusimos 1.6 con cilindros forjados y tratando de alivianarlo lo más posible, acá el peso es fundamental. Somos un grupo grande, faltan algunos y en el taller hay más autos”.

Kevin Zahlut, de Castelar, tercero Motos Libres BMW zz 2017

“Pasamos una tarde muy linda, casi no veníamos porque se anunciaba lluvia para el domingo, pero salió un día espectacular hasta de mangas cortas andamos. Mi moto es igual a la de Mauro (Gautier). Queríamos llevarnos el récord del cuarto de milla pero no pudimos, estuvimos ahí, pero los chicos de Rosario van muy bien con las Kawa, igual ya se nos va a dar. Está bueno así, es más competitivo y hemos formado un gran grupo. Mi moto también es O km. No tiene nitro y esperemos estar en agosto para hacer la revancha en los 250 mts.”

Ezequiel Francheli, de 3 de Febrero, show de Stout:

“Estoy muy emocionado por compartir este hermoso día acá en Junín, con este hermoso ambiente de las Picadas, vinimos a presentar este deporte del Stout que de a poco se está viralizando y conociendo. Prácticamente es acrobacia en motos, también promovemos el uso del casco y de las protecciones. En Europa está pegando mucho y no parás de encontrar cosas nuevas. En la Argentina ya se hizo el segundo torneo y dentro de poco se viene el tercero que todavía no se sabe dónde se realizará. Muchas gracias por la buena onda y un saludo grande a toda esta gente”.