Álvarez y Sarasibar volaron en el Marcilla

PICADAS EN JUNÍN

Buen espectáculo en el autódromo local, con gran cantidad de pilotos que eligen el Eusebio Marcilla para pasar un fin de semana diferente, en familia y a pura velocidad. El Team BMW de Gautier y Zahlut con dos motos Okm. e intoxicadas (con nitro), contra las Kawasaki 1000 de Sarasibar y Flavio Díaz de Rosario dieron un espectáculo aparte donde no se escatimó acelerador. Hablando de show, muy buena la presentación de Ezequiel Franchelli sobre una nueva disciplina conocida como “Stunt”, sobre una Rouser ns 200. Próxima fecha el 27 de agosto.

Diego Sarasibar, de Rosario, ganador Motos Libres Kawasaki RR:

“Es un día especial porque bajé el propio record de la pista de Junín donde nos tratan muy bien. La idea es hacer una buena competencia, con gente sana, seria como lo son Mauro y Kevin. Hace años que no tenemos competidores y desde el año pasado hasta ahora estamos enganchados con los chicos de Bs. As. Ellos están muy competitivos y nosotros también, acá están los resultados, salió un tiempazo (06.10 para los 250mts). No guardé nada antes, las tiradas no salían prolijas, cuando me conecté un poco mejor con la moto sabía que salía el tiempo, pero realmente no estaba enchufado con la Kawa”.

Mauro Álvarez, de Pringles, ganador autos Libres F.147:

“Muy agradecido con Mauri Esandi por su invitación, nos gustó mucho Junín, la ciudad, el autódromo. Recién comentábamos con los chicos con ganas de volver, pese a que estamos a 430kms. Este deporte cuesta mucho, es muy vicioso, no paras más, se hace un gran esfuerzo para venir con amigos que les gusta compartir esta pasión. Nos llamó la atención que cuando llegamos al hotel, el sábado, a eso de las 19, era impresionante la movida en el centro, parece Bahía que es cerca de nuestra ciudad y lo otro que nadie usa casco. Allá hace tiempo están duros con la seguridad y no podés salir a la calle sin casco con todos los papeles de la moto, sino te la sacan, no hay vuelta atrás. Si Dios quiere venimos en agosto, casi seguro con la familia, porque acá están todas las comodidades, sobre todo para las mujeres. Hemos ido a otros lugares y los baños son un desastre, pensá que uno pasa todo el día en un circuito”.

El juninense Martín Molleyri, segundo Clase7:

“Está muy bueno, muchos autos, de pasada vi unas motos espectaculares y nosotros muy contentos porque bajamos los tiempos, salimos segundos en la clase siete. Todo se hace con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, dejamos a la familia pero ahora se vieron los resultados. Siempre nos ayuda mi cuñado, también Marcos Jalil, mi hermano Andrés y en especial Matías Ale que es un genio, estuvo hasta las tres de la mañana armando la caja, es muy buena persona y nos ayuda muchísimo”.

Eduardo Amado, de San Miguel, segundo en la Clase 9:

“Se nos cortó un palier en la semifinal, buena voluntad del otro muchacho que me esperó y pudimos largar. También vamos a estar en la Libre. Este 147 tiene mucho sacrificio atrás, nos ha pasado un montón de cosas como el incendio de mi taller en el 2013, donde perdí todo, el auto de picadas también, me quedé en la calle y la gente me ayudó muchísimo, con mi familia empezamos de cero. Cuando nos acomodamos empezamos el año pasado con esta pasión. Los felicito por las instalaciones del autódromo, la organización y ya dijimos con mi señora que en agosto venimos antes y nos quedamos para conocer la ciudad y la laguna”.

Mauro Gautier, de Tigre, fue segundo en Motos Libres BMW zz 2017:

“Nos vamos muy contentos de Junín porque estamos probando muchas cosas nuevas, anduvimos rápidos, pero Sarasibar anda muy fuerte y hoy bajó su propio record, hay que felicitarlo, tampoco se lo vamos a regalar, en quince días nos encontramos en Wilde y después nuevamente acá. Quiero resaltar a la gente del autódromo, a Mauricio (Esandi) por su organización, al Club, a todos. Esta BMW es 0Km. Nunca la use en la calle, siempre adentro de un circuito, ya vino preparada para picadas, nació y va a morir en un autódromo. Tiene nitro y hoy nos complicó, lo pusimos en la anterior carrera pero todavía no le encontramos la vuelta, es cuestión de tiempo”.