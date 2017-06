Sigue el VIII Salón Internacional del Automóvil

EN EL PREDIO DE LA RURAL CAPITALINA

Como ocurre cada dos años, hay una cita ineludible en nuestro país y más precisamente en el predio de la Sociedad Rural Argentina donde durante diez días se puede apreciar los nuevos modelos, concept cars, de competición, históricos y próximos lanzamientos de automóviles y camiones en el mundo.

Sin dudas, es una cita para toda la familia y (por qué no) disfrutar de un Día del Padre diferente y bien “fierrero”. La entrada general tiene un costo de 200 pesos y la muestra se puede visitar hasta el martes 20 del corriente, de 12 a 22.

Esta temporada tiene récord de asistentes y de marcas presentes, destacándose el regreso de Ferrari y Maseratti y -por primera vez- un Pagani, sumado a los autos eléctricos, los nuevos modelos de Sport Utility Vehicle (SUV) y vehículos todo terreno ligeros, que son los más destacados y buscados por el público asistente hasta el momento.

Continuamos haciendo un repaso de las marcas expositoras:

Ferrari

Es la primera vez que la casa de Maranello trae al Salón de Buenos Aires unidades 0 km y después de mucho tiempo. Sobresale la F12 Berlinetta, con sus 6.3 L y 740 CV, y la 488 GTB, que equipa un V8 biturbo de 3.8 L generador de 670 CV y la California T, con su V8 turbo de 560CV.

Fiat

La apuesta fuerte de la marca italiana es el Argos, que se lanzará en el último trimestre y totalmente fabricado en nuestro país. También se puede observar el Sedán que es importado desde Turquía con la SUV 500, la 500x todos para ingresar en noviembre del 2017. Se puede ver la edición especial de la Toro denominada junto al regreso de Abarth con el 500 como el 124 Spider que todavía no se vende en nuestro país.

Ford

Otro de los amplios stands de la muestra es de la marca americana donde hay una amplia gama de modelos. Se luce la nueva EcoSport, con su 2.0L, pasa a ser con inyección directa y 170 CV. También la nueva pick-up Ranger, con más versiones en su gama, y el modelo de 2.2L suma un turbo de geometría variable para pasar de los 122 a 150 CV.

En otro rubro tenemos al Mondeo Híbrido, pero llegará al país recién el año que viene. No podía faltar el Mustang GTy al Shelby GT350.

Honda

Los japonenses no anduvieron con chiquitas y presentan en Buenos Aires el nuevo Civic, la HR-V que se produce en el país, el renovado Accord y la CR-V para mediados del 2018. Si bien no hay ninguna novedad a futuro, el nuevo Fit, modelo estrenado en el país hace muy poco que ahora tiene la oportunidad de ser visto por el gran público que se puede observar en la muestra.

Jeep

La marca norteamericana se relanza con el Nuevo Compass, que llegará aproximadamente para septiembre, proveniente de Brasil. El regreso del Cherokee, la nueva generación del SUV que arribará en los próximos meses.

Por último hay una nueva versión para el Renegade denominada TrailHawk, con tracción 4×4 y un diesel de 2 litros con 170 CV acoplado a una caja AT9.

Lotus

La emblemática marca británica vuelve al país con 3 modelos: el Elise 220 Sport, que llegará en agosto con un 1.8L de 222 CV; el Exige 350 Sport, con un motor V6 de 351 CV; y, por último, el Evora 410 Sport, que llegará en septiembre y a su liviandad se le agrega una potencia de 416 CV proveniente de su V6.

Maseratti

Junto con Ferrari arribaron al salón del automóvil con unidades 0 km que ya están a la venta, en tres modelos: la SUV Levante, con V6 3.0 L biturbo y dos opciones de potencia (350 y 430 CV); el Ghibli, con su V6 3.0 L de 411 CV; y, por último, el Quattroporte, que destaca con un V8 3.8 L biturbo que genera 530 CV y 710 Nm.

Mercedes-Benz

La gran atracción de la marca es el concept de la futura pick-up argentina Clase X. También se lucen el Clase E Coupé, que llega en versión E400 con un V6 de 3.0L turbo y 333 CV y también el C 63s Coupé AMG, la versión extrema del Clase C recurre a un 4.0L V8 con turbo que se despacha nada menos que con el galope de 510 caballos.

En el rubro utilitario tenemos la inclusión de la Vito Plus, una versión para pasajeros que se lanzará en octubre con mayor equipamiento y confort.