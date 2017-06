Los Toldos es epicentro de la tercera fecha

RALLY FEDERAL

Comenzó ayer con el Shakedown y luego con la largada simbólica, desde una rampla ubicada frente al Palacio Municipal de Los Toldos, la presentación de todos y cada uno de los autos y binomios, la tercera fecha del Rally Federal, prueba que acaparará la atención de los amantes fierreros y de aquellos que quieran ver y disfrutar un evento distinto.

Si bien ya estaba programado desde hace poco más de un mes y debió suspenderse por mal tiempo, la competencia automovilística tiene a Claudio Santi como encargado de Seguridad; a Alberto Apesteguía (secretario de la Asociación del Rally) y a Carlos Smith, también miembro integrante de la parte seguridad, todo bajo la organización del Automoto Club Los Toldos -con Carlos Gaillard a la cabeza-, del municipio toldense por medio de la Dirección de Deportes -que encabeza Teresita Luberriaga- y muchos colaboradores.

El Campeonato de Rally Federal nuclea no solo a binomios (pilotos y navegantes) de nuestro país, sino también de la vecina República Oriental del Uruguay. Consta de 10 fechas (una por mes) y van a competir en el vecino Distrito más de medio centenar de autos de las siguientes nuevas clases: N-4, N-4 L, RT-3, Junior, "A", N-7, N-3, N-2 y N-1, divisionales que anteriormente disputaron en caminos vecinales de Lincoln la primera fecha y en Navarro la segunda.

La próxima será el 16 de julio, en Suipacha, y luego el 13 de agosto en Florentino Ameghino, prosiguiendo posteriormente el 17 de septiembre en Leandro N. Alem, el 22 de octubre en Chivilcoy, el 12 de noviembre en Ramallo y cerrándose el 3 de diciembre con el Gran Premio "Coronación", en escenario a designar.

La organización toldense, con la aprobación de las autoridades del Rally Federal, consideraron oportuno denominar a esta fecha como “Premio Osvaldo Piñeyro” en homenaje al piloto que en su momento marcara un camino en este tipo de competencias.

Hoy se comenzará con las pruebas especiales, que tendrán epicentro en el Parque Balneario Municipal y distintos circuitos de los caminos vecinales de la Azotea, La Olla, etc., correspondientemente dispuestos y preparados para esta ocasión y que ofrecerán una variable más que interesante para poner a prueba no solo la fortaleza de los vehículos, sino también los dotes conductivos de los pilotos y el trabajo de los navegantes.

El cronograma

Los horarios previstos son:



A las 12.03, Especial Nº 1.

Especial Nº 2 a las 12.26.

Especial Nº 3 a las 14.29.

Especial Nº 4 a las 14.52.

Especial Nº 5 a las 16.45.



Mañana

A las 9.23, Especial Nº 6.

Especial Nº 7 a las 9.46.

Especial Nº 8 a las 11.49.

Especial Nº 9 Power Stage, a las 12.12.

Especial Nº 10 a las 14.05.

Hay que destacar que dentro del Parque Balneario Municipal se encontrará el Parque Cerrado, zona de boxes, flexiservice, el control central, baños, vestuarios, el podio de coronación una vez finalizada la competencia, como así también un amplio lugar para estacionamiento de autos particulares, un servicio de buffet, y desde ese mismo lugar se llevará a cabo el reagrupamiento de las máquinas de competición.

Los organizadores, conocedores de los trazados. especulan que en los trazados de “La Tribu” se observará lo mejor del espectáculo, con subidas, bajadas, curvas y contracurvas, saltos, la esencia misma del rally que ofrece potencia y capacidad de manejo.

Para mayores datos e informes se pueden visitar los siguientes sitios o los espacios en Facebook de Automoto Club Los Toldos, o del propio Rally Federal.

Pese al mal clima reinante, se reiteró que los horarios de todas las actividades programadas durante los tres días del evento se mantienen tal cual lo previsto en el Libro de Ruta y RPP de la fecha suspendida.