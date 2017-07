Torneo con premios a los tres primeros

HOY, CLASH ROYALE

La Dirección de Juventud del municipio de Junín convocó a un torneo de Clash Royale, que se desarrollará en el museo municipal, Roque Sáenz Peña 141, hoy a partir de las 14.

Se espera una gran participación y habrá premios para los primeros tres puestos. El Clash Royale es un videojuego gratuito para dispositivos móviles que tiene muchos adeptos en la actualidad.

Sobre este torneo, Germán Muñoz, profesor de Educación Física de la Dirección de Juventud del municipio, expresó: "La idea es convocar a los jóvenes y no tan jóvenes, amantes de este juego, a participar de un torneo de Clash Royale, que tiene muchos fanáticos y se juega a través del celular. Se trata de una nueva propuesta que estamos haciendo para proponerles a nuestros jóvenes una opción diferente a las que proponemos habitualmente como las deportivas, culturales y artísticas", señaló.

Luego, Muñoz dijo: "La propuesta tiene que ver con convocar a todos los amantes de este juego en un solo lugar, será la primera vez que organizamos una actividad de este tipo y es por eso que los convocamos un rato antes de las 14, para que se inscriban. Sólo participaran del torneo quienes estén presentes en el MUMA, es decir, nadie que no esté allí podrá competir. Tenemos una capacidad para cien jugadores y la idea es ver cómo sale y avanzar en una propuesta un poco más grande", agregó.

Para finalizar, Germán Muñoz informó que "todos los que participen estarán identificados con una pulsera. Como dije, habrá una contraseña para que no juegue nadie de afuera, porque lo queremos es reunir a todos los competidores en un mismo lugar. Habrá una etapa clasificatoria, luego semifinales y finales y tendrán premios los tres primeros puestos", cerró el profesor de la Dirección de Juventud del municipio.