Actividades en los links locales

Hoy sábado, con un lunch y diferentes sorteos entre los asistentes, se realizará en la sede del Junín Golf Club la entrega de premios del torneo Eclectic de Otoño, que contó con el auspicio de la firma Tauro Rigazio Viajes, empresa que aportó los premios para los ganadores.

Recordemos que se impuso Mauro Navone, con -18 y luego se ubicaron Orlando Mecozzi, el juvenil Hipólito Cardinalli, Nicolás Pizzo, Javier Mingorance, Lucas Bozzini, Luis Velasco, Marcelo Caminiti, Mario Garzillo y Juan José Paz, en las diez primeras ubicaciones.

Entre los sorteos previstos habrá un viaje a Córdoba para dos personas, con dos Green Fees pagos en cancha de golf a definir, debiendo estar presentes quienes sean los beneficiados de los regalos.



Torneo por equipos 2017

El torneo por Equipos 2017 se disputará en los links locales bajo las modalidades de juego Four Ball Americana y Medal Play.

Todos los sábados se realizará un certamen de la modalidad four ball y los domingos un medal play y todas las vueltas serán a 13 hoyos, con el siguiente recorrido: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 (par 4), 14,17 (par 3), 7, 8 y 18.

Se computarán en cada equipo cuatro tarjetas de four balls y ocho tarjetas de medal play, de las cuales se exigirá que cada jugador presente al menos una de estas.

El equipo que al finalizar sume menos golpes en dichas tarjetas será el ganador, habiendo estipulado premios a los cuatro primeros equipos y un total de 16 jugadores los recibirán, destacándose que la inscripción para los diez días a puro golf será de 800 pesos, $ 80 por certamen.

Golf, en las escuelas

En el marco del proyecto Golf en las Escuelas que fomenta la Federación Norte de Buenos Aires (Fenoba), en conjunto con el Junín Golf Club, el pasado miércoles se llevó a cabo el primer encuentro en el campo del JGC.

En esta oportunidad, visitaron el predio los chicos de quinto año del Colegio Padre Respuela, quienes compartieron una merienda y disfrutaron de un día especial para jugar al golf.

La entidad local seguirá apoyando estas iniciativas, a través del coach Pablo Martínez, quien está haciendo un gran trabajo, articulando las actividades con el profesor Marcelo Mussi.