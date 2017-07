El Club Los Miuras recibe al último campeón del Torneo Pampeano B

RUGBY

Por la quinta fecha del Torneo de Rugby Regional Pampeano B, la primera división del Club Los Miuras recibirá mañana a El Nacional de Bahía Blanca, último campeón del certamen. El encuentro comenzará a las 15.30 y para el conjunto de nuestra ciudad será un partido clave, en donde sumar aumentará las chances de acceder a la zona de liderazgo.

De cara al choque de mañana, Los Miuras formará con Juan Torres, Javier Enecoiz, Lucas Cobello, Juan Rolón, Ulises Amaya, Franco Araya, Gaspar Rossini, Mariano Zinani, Lucas Sálice, Gaspar Martiren, Rodrigo Giannatasio, Agustín Kitroser, Agustín Randone, Rodrigo Picchi y Matías Da Pieve.

En su última presentación, el equipo de nuestra ciudad cayó frente a Argentino de Bahía Blanca, de visitante, por 29 a 25. A pesar de la derrota, los dirigidos por el entrenador Javier Benítez tuvieron momentos de buen juego, generando que las ilusiones de pelear por el ascenso estén intactas.

Por la cuarta fecha del Pampeano B, los resultados fueron los siguientes: El Nacional (BB) 26 – 26 Biguá (MdP); Argentino (BB) 29 – 25 Los Miuras; Santa Rosa Rugby 38 – 10 Pueyrredón (MdP); y Los 50 (Tandil) 30 – 19 Uncas (Tandil). De esta manera, el puntero del certamen sigue siendo Argentino de Bahía Blanca, con 16 unidades.

En esta quinta fecha, que se jugará este fin de semana, se enfrentarán: Biguá (MdP) vs. Los 50 (Tandil); Los Miuras vs. El Nacional (BB); Pueyrredón (MdP) vs. Argentino (BB); y Uncas (Tandil) vs. Santa Rosa Rugby.

Cabe recordar que para este 2017 se cambió el formato del torneo, ya que se dejó de jugar en dos zonas y se jugará en una sola, todos contra todos, ida y vuelta; donde cada equipo tendrá cuatro fechas libres. Es decir, en total serán 14 partidos y el equipo que finalice primero ascenderá directamente al Torneo Regional Pampeano A.