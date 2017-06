Los Miuras se prepara para afrontar la recta final del Campeonato Pampeano "B"

RUGBY

El primer equipo del Club Los Miuras perdió el pasado fin de semana frente a Argentino de Bahía Blanca en el marco de la cuarta fecha del Campeonato Regional de Rugby Pampeano "B" y ahora tendrá unos quince días de descanso para ajustar piezas y afrontar la recta final del certamen.

El domingo pasado, en Bahía, el equipo de nuestra ciudad cayó por 29 a 25 ante Argentino. En el trámite del encuentro, los dirigidos por el entrenador Javier Benítez jugaron un gran partido pero a pesar de eso el local logró imponerse con una ajustada diferencia.

Los Miuras se enfrentaron al puntero del torneo demostrando una gran actitud. El rendimiento fue de menor a mayor. De hecho, ya a los diecinueve minutos el conjunto de Junín perdía por dieciocho a tres y de a poco logró una gran remontada que no le sirvió para ganar pero sí para demostrar que se puede mejorar y mucho.

Frente a Argentino (BB), el equipo de nuestra ciudad alineó a Lucas Cobelo, Javier Enecoiz, Yamil Chaluf, Ulises Amaya, Juan Rolón, Franco Araya, Gaspar Rossini, Mariano Zinani, Lucas Salice, Lautaro Bustamante, Matías Da Pieve, Agustín Kistroser, Gaspar Martiren, Agustín Randone y Hernán Colossi. Suplentes fueron Jonathan Magistrali, Matías Salas, Facundo Domínguez, Nicolás Violante, Agustín Bechisnsky, Carlos Mazzarino, Rodrigo Picchi y Rodrigo Giannatasio.

El tanteador: PT: 1´ Try de Argentino (5 a 0); 8´ Penal de Argentino (8 a 0); 12´ Penal de Los Miuras, Kitroser (8 a 3); 14´ Try de Argentino (13 a 3); 19´ Try de Argentino (18 a 3); 23´ Try de Los Miuras, Da Pieve, convertido por Kitroser (18 a 10); 31´ Penal de Los Miuras, Kitroser (18 a 13). ST: 4´ Penal de Argentino (21 a 13); 17´ Try de Argentino (26 a 13); 21´ Try de Los Miuras, Picchi, convertido por Kitroser (26 a 20); 30´ Penal de Argentino (29ª 20) y 38´ Try de Los Miuras Zinani (29 a 25).

En definitiva, con esta derrota y disputadas cuatro fechas, Los Miuras logró dos victorias y dos derrotas.

Resultados, el líder y la próxima fecha

En la cuarta fecha del Pampeano “B” ganaron Argentino y Santa Rosa, mientras que El Nacional hizo tablas con Biguá; y Los 50 venció a Uncas 30 a 19. Con estos resultados el puntero del certamen sigue siendo Argentino de Bahía Blanca, quien ahora suma 16 puntos.

Los resultados fueron los siguientes: El Nacional (BB) 26 – 26 Biguá (MdP); Argentino (BB) 29 – 25 Los Miuras; Santa Rosa Rugby 38 – 10 Pueyrredón (MdP); y Los 50 (Tandil) 30 – 19 Uncas (Tandil).

El fin de semana que viene no habrá actividad, ya que está programada la primera de las ventanas del certamen. La quinta fecha se jugará el sábado 8 de julio con los siguientes partidos: Biguá (MdP) vs. Los 50 (Tandil); Los Miuras vs. El Nacional (BB); Pueyrredón (MdP) vs. Argentino (BB); y Uncas (Tandil) vs. Santa Rosa Rugby.

Cabe recordar que para este 2017 se cambió el formato del torneo, ya que se dejó de jugar en dos zonas y se jugará todos contra todos, ida y igual (igual al TRPA). El último campeón fue El Nacional de Bahía Blanca.