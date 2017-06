Vóley de Iniciación en el Club Junín

HOY

Hoy, de 19 a 22, en el Club Junín se realizará una jornada destinada al voley de iniciación. La misma será brindada por Juan José Cobucci, ex entrenador de las selecciones Juveniles Argentinas, actualmente en el Olimpic de Bolivia, con temáticas sobre cómo formar un jugador de voleibol y los aspectos fundamentales de la estructura del deporte.

Sobre esta actividad, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo sostuvo que "el vóley es un deporte que se practica y mucho en el ámbito escolar aunque no tiene mucha repercusión. En esta última época hay clubes que los comenzaron a incluir y es una buena iniciativa. El CEF tuvo grupos de vóley y hay muchos de maxi vóley. Va a estar presente Juan José Cobucci, ex entrenador de las selecciones Juveniles Argentinas y que tiene una forma muy didáctica de poder llegar a los entrenadores".

Además, agregó que tanto "desde la Dirección como de la Subsecretaría siempre proponemos actividades y capacitaciones. Además no sólo están dirigidas a los profes de vóley sino también al dirigente deportivo que quiere incorporar esta disciplina a su club. Queremos que vengan y que se capaciten para que el vóley siga creciendo en las estructuras de los clubes".

Para finalizar, dijo que "el deporte no sólo pasa por el fútbol o por el básquet sino también por otros deportes. Cuando mayor sea el abanico de posibilidades, mayores serán las chances para que los chicos puedan elegir. Esta actividad será el martes 27 de junio, de 19 a 22 en el Club Junín, a quien le agradecemos por prestarnos su espacio. Es con inscripción libre y gratuita y además estamos dando un certificado de asistencia para el que lo necesite, si tiene que faltar al trabajo".