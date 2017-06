Escuela "Huper Nikao": Rumbo al Sudamericano de Perú

FUNDADA EL 9 DE ENERO DE 1996

Durante el fin de semana una delegación de gimnastas de la Escuela "Huper Nikao" compitió en el Torneo Nacional de Clubes que se realizó en Córdoba. En la competencia, las chicas obtuvieron el pasaporte para participar en el Sudamericano que se realizará en Lima, Perú y que cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Gimnasia.

En diálogo exclusivo con Democracia, la profesora Laura Zabala, directora de "Huper Nikao", contó los principales detalles de lo ocurrido en Córdoba y expresó sus expectativas de cara al viaje que se viene.

- ¿Cómo fueron los rendimientos de tus alumnas en el Nacional de Clubes?

- Fuimos con un grupo de trece gimnastas, en representación de la Federación Bonaerense de Gimnasia. En la delegación fueron chicas que son Nivel A y otras que hicieron el ingreso hace muy poco. Por suerte en este ingreso las chicas anduvieron muy bien. El día 25 ya competimos en lo que es el Nivel A y tuvimos la suerte de lograr la clasificación para el Panamericano y Sudamericano. Así que estamos muy contentos.

- Volvieron con el pase a dos torneos muy importantes.

- Si, llegamos hoy a la madrugada (por ayer) y la verdad que con mucha alegría. El Sudamericano se va a realizar en Perú, del 21 al 28 de agosto, y el Panamericano es en Colombia, en la última semana del mes de octubre. Pero bueno, nosotros confirmamos que por cuestiones económicas vamos a viajar solamente al Sudamericano. Ya nos estamos preparando.

- ¿Quiénes son las gimnastas que van a estar en Perú?

- Es un grupo de cinco, cuatro son de Junín, del Nivel A y una quinta de la ciudad de Tandil. Como pertenecemos a la Federación Bonaerense sumamos a esta chica de Tandil. Las cuatro chicas de Junín son Lola y Martina Vives Fayart, Camila Gutiérrez y Delfina Allende; más Regina Palliadini que sería la chica de Tandil. Además de este grupo, también está clasificado un trío que está compuesto por María Belén Villaseca, Trinidad Varela Barro y Delfina Patat. Y también en la categoría individual clasificaron para el Panamericano Belén Villaseca y Trinidad Varela Barro.

- ¿Se imaginaban este resultado?

- Viajamos con muchas ilusiones y, en total, en el nacional participaron unas 50 gimnastas. Nosotras tuvimos en el cuarto lugar y eso ha sido una alegría inmensa, sin dudas. En muchas categorías la alegría fue mayor porque terminamos primeras. Lamentablemente, como dije anteriormente, algunas de las chicas que lograron la clasificación para torneos más importantes no van a poder viajar por una cuestión estrictamente económica. Tenemos chicas que no pueden cubrir los costos del viaje y como, lamentablemente, no tenemos ayuda de nadie, no van a poder estar.

- Saliendo un poco de la competencia, ¿qué podrías contarnos de la actualidad de la escuela?

- Seguimos trabajando con mucho entusiasmo. La Escuela "Huper Nikao" ya lleva nueve años en Junín y trabajamos con chicas que van desde los tres años, en lo que sería iniciación deportiva. Con este grupo trabajamos en Urquiza 77 y después tenemos un grupo más avanzado, de competición, que entrenamos en el Club Argentino. Generalmente con el grupo mayor los entrenamientos son de cuatro o cinco horas. Justamente son las chicas que ahora van a tener la posibilidad de competir fuera del país. Después, lo que es iniciación, se entrenan una hora, más o menos.

- ¿Qué aporta la gimnasia al crecimiento y la formación de las chicas?

- Al principio muchas chicas van y prueban. La gimnasia artística es un deporte muy completo, sobre todo porque se entrenan todas las capacidades físicas. Entrenamos con mucha música y ahí cada una de ellas se va a apasionando cada vez más de la disciplina. Después está la posibilidad de competir fuera del país, algo que también genera mucho entusiasmo. Esos viajes son muy lindos porque se establecen relaciones con otras gimnastas, de otros países, que comparten la misma pasión.

- También este deporte cuida de una estética muy particular.

- Claro y para todo se trabaja mucho en equipo. Por ejemplo, entre las chicas se ayudan mucho para peinarse, maquillarse. Funcionamos como un equipo y, en mi caso, como cabeza del grupo, remarco constantemente la idea de trabajar juntas, en equipo. Hay chicas que están hace ocho años y ellas son las que apoyan constantemente a las chicas que recién comienzan. Eso es muy gratificante.