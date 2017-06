Grupo Junín becó a jóvenes deportistas

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

El intendente municipal, Pablo Petrecca, junto al presidente de Grupo Junín, Pablo Torres, presentaron a los cuatro deportistas de la ciudad que serán becados por un año a través de Grupo Junín. Ellos son Belén Vilaseca y Trinidad Barros, gimnastas; Facundo Crisafulli, ciclista, y Francisco Guaragna, Yathing. Esta iniciativa se da en el marco del programa Responsabilidad Social Empresaria.

Tras realizarse el acto formal, en donde se notificó el beneficio, el intendente municipal, Pablo Petrecca, manifestó: "Hoy, en la charla, recordábamos que cuando estábamos en el Concejo Deliberante y en campaña, muchos deportistas nos escribían y nos manifestaban la dificultad que tenían para viajar a competir. Ese era uno de los desafíos que teníamos desde la Dirección de Deportes, de trabajar junto a los deportistas de la ciudad".

Además, Petrecca agregó: "Desde el Estado municipal acompañamos a todos los que practican alguna disciplina deportiva. Este es un paso más que damos y es acompañar a los que tienen un talento diferente. Por tal motivo, los acompañamos con un beca anual".

"También estamos promocionando lo que es la Responsabilidad Social Empresaria y buscamos empresas de la ciudad que se sumen a esta iniciativa. En este caso, comenzamos con nuestra empresa, Grupo Junín, que acompañará de manera mensual con una beca económica. Belén, Trinidad, Facundo y Francisco realizan deportes y son muy destacados en sus disciplinas. Hoy comenzamos con ellos, pero queremos que esto sea un puntapié inicial y que varias empresas lo tomen como ejemplo y se puedan sumar. Es muy bueno acompañar desde el Estado y desde las empresas a aquellas personas que tienen alguna cualidad. Sabemos que a veces es complicado para las familias poder tener el dinero para competir pero esto es una ayuda muy importante que damos desde el Estado", dijo Petrecca.

Para finalizar, el intendente expresó: "Una vez más damos muestras de la importancia que tiene el deporte amateur para el Gobierno de Junín. Todas las disciplinas son importantes para nosotros y en nuestra ciudad se practica una gran cantidad. A veces me llama la atención cuando Daniel Pueyo me presenta algún proyecto sobre algún deporte, que a veces no sabía que existía. Acompañamos desde el Estado y ojalá que se sumen otras empresas juninenses".

A su vez, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo: “Es una gran satisfacción para nosotros acompañar a estos chicos. Para nosotros como Gobierno de Junín el deporte tiene un alto valor y siempre lo hemos puesto de manifiesto. Siempre escuchamos a todos los deportistas y los acompañamos porque es uno de nuestros ejes de trabajo. Cuando hablamos de un Junín saludable lo decimos porque sabemos que hay deportistas amateurs que practican alguna actividad. Pero este es un paso más que damos ya que estamos hablando de deportistas que tienen una proyección nacional. Por ejemplo, cuando decimos el nombre de Francisco Guaragna, estamos hablando que tiene proyección olímpica y no podemos estar ausentes como estado".

Por último, Pueyo agregó: "Es una ayuda mínima, pero le permite al deportista organizarse y saber que todos los meses cuenta con esa ayuda. También va en el valor real que tiene que nosotros como Estado estamos presentes. Toda la ciudad podrá estar hablando de estos deportistas que llevan la bandera de Junín en su disciplina".

La palabra de los jóvenes becados

Belén Vilaseca dijo: “Nosotras tomamos esto como un gesto muy grande, porque nunca habíamos recibido nada desde el municipio. Quizás porque el deporte no era conocido y porque no competíamos a nivel internacional. Ahora estamos muy agradecidas a todos por tenernos en cuenta y poder acompañarnos".

Trinidad Barros, indicó: “Queríamos agradecer por esta oportunidad que nos dieron para que podamos seguir creciendo como gimnastas y personas. Porque hacer un deporte te forma como persona".

Francisco Guaragna, sostuvo: "Desde que asumieron en la gestión, siempre me brindaron un apoyo y un interés muy grande en este proyecto que tenemos desde hace varios años. El objetivo es poder representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estoy sumamente agradecido, porque desde el primer día me mostraron interés, tanto Daniel Pueyo como el intendente Petrecca. Son un gran pilar y apoyo en este proyecto. Estoy muy contento que el municipio apoye a los deportes locales".