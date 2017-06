"Pioneros XX" y otra noche a puro combate

KICK BOXING

La jornada de peleas se desarrolló el sábado, en las instalaciones del Club Alumni de Vedia. Los competidores de nuestra ciudad, Miguel Morán y Daiana Baliño, cosecharon empates; mientras que Nicolás Mansilla no se pudo presentar por un problema de salud.

Se llevó a cabo una nueva velada de kick boxing en Vedia. La misma denominada "Pioneros XX" tuvo lugar el sábado 10 de junio en club Alumni. Participaron varios competidores de Junín y la zona.

Una gran cantidad de personas se reunieron para disfrutar de una noche a puro combate. Un espectáculo deportivo donde se hicieron presentes la camaradería y el respeto entre los rivales. La organización estuvo a cargo del Instituto Federal de Artes Marciales, filial Vedia, y fue fiscalizado por el Instituto Federal de Artes Marciales y Deportes de Contacto Asociación Civil.

Hubo exhibiciones para luego darle paso a los combates pactados. En los primeros de la noche no faltó la emoción, ya que varios se definieron por la vía rápida. Cabe destacar que en la mayoría los peleadores eran debutantes.

En lo que respecta a las peleas estelares hubo emociones y hasta el último round no se veía quién podía quedarse con la victoria. En el semifondo que se realizó en modalidad semipro, Miguel Morán (Junín) empató con Luciano Lower (Rojas), tras un combate parejo que finalizó con aires de una pronta revancha.

Por su parte, el título IFAM amateur hasta 87 kg, lo disputaron Fernando Bergues (Chivilcoy) y Jorge Carballo (Vedia). El chivilcoyano logró imponerse en las tarjetas y así quedarse con el cinturón.

El enfrentamiento entre Nicolás Mansilla (Junín) y Pablo Fetter (Chivilcoy), denominado "Choque de Campeones", no se pudo dar por un problema de salud del juninense. Próximamente, en fecha y horario a confirmar, se verán las caras dentro de la jaula.

El final de la jornada fue con el combate entre Daiana Baliño (Junín) y Gabriela Rivero (Escobar). La misma terminó en empate. Y ya se confirmó que se estará dando un nuevo combate para dirimir quién se queda con el Cinturón de IFAM.