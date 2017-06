Noe Barrionuevo disfruta de su regreso a Las Leonas, tras haber sido desafectada

HOCKEY FEMENINO SOBRE CÉSPED

6 de diciembre de 2016. Faltan tres días para el inicio de la final del Metropolitano y Noe Barrionuevo, como capitana del club Ciudad, está concentrada en la definición ante River. El llamado de Gabriel Minadeo la sorprende pero no la inquieta. El técnico de Las Leonas le pide encontrarse y ella accede. El motivo de la reunión, anunciarle que no contaría más con ella durante su proceso, la deja en shock.

“Me quedé helada. Le pregunté si era por alguna mala actitud mía, por bajo nivel, pero me dijo que no, que se debía a un recambio que él quería comenzar pensando en Tokio 2020. La verdad es que no puedo cuestionar la decisión, estaba en su derecho, pero quizá la forma y el momento... Llevo demasiado tiempo en el seleccionado, significa tanto para mí. Era duro que me retiraran así, de un día para el otro”, explica hoy. Desde aquella tarde comenzó otra vida para la máxima goleadora de la historia argentina (171 goles). “Imaginate que cada día mío gira en torno al hockey, a mi entrenamiento, tuve que empezar a pensar en otra rutina, planear distintos objetivos, buscar otras cosas”, comenta. Por suerte, no por mucho tiempo. Cinco meses después luego de que Noe empezara a pensar en otra realidad, lejos de las canchas (se había alejado de Ciudad y se hablaba de su retiro), otro llamado la sorprendió y la devolvió al lugar que la hace feliz…



El regreso al seleccionado

12 de mayo de 2017. Gabriel Corradini, sucesor de Minaedo, lleva días al frente de Las Leonas y, en una de sus primeras determinaciones, llama a Barrionuevo. Para Noe, quizás porque algo sospechaba, no es una sorpresa, aunque sí una confirmación. El nuevo coach la quiere otra vez en la Selección y ella respira felicidad. Todo se dio tan rápido, para bien o para mal, que la defensora ganadora de 12 títulos con el equipo nacional ya volvió a ponerse la celeste y blanca en la gira que el equipo de Corradini está realizando por Inglaterra.

“Este retorno es muy importante para mí luego de la tristeza que tuve en diciembre. El llamado me puso muy feliz. No me lo esperaba, pero lo tomo como una chance para cerrar de una manera linda mi carrera. Principalmente para disfrutar, es lo que estoy empezando hacer en esta gira”, cuenta desde Londres.

La decisión de Corradini pasa por utilizar más que la capacidad defensiva, la experiencia y el poder de gol que tiene esta chica que naciera hace 33 años en Martínez. “Me pide que sea una especie de docente, de maestra, porque considera que las más grandes seguimos siendo importantes porque también podemos transmitir nuestros conocimientos, experiencias, a las más chicas. Para las veteranas, que ya hicimos lo nuestro, es una etapa linda, un momento para disfrutar”, explica Noe mientras habla de trasladar los valores, del famoso legado, que hicieron grandes y dominantes a las Leonas a nivel mundial. “Es la fortaleza invisible del equipo que debe pasarse de generación en generación”, cree sobre este equipo que el 7 de julio empezarán a disputar las semifinales de la Liga Mundial en Sudáfrica y luego, el 4 de agosto, tendrán la Copa Panamericana. Ambos torneos clasificatorios para La Copa del Mundo de Londres 2018.

Uno de los tantos proyectos que Noe buscó profundizar en estos meses sin hockey fue el social, en especial en esa iniciativa que comenzó con su alianza con la empresa de materiales para construcción Weber Saint Gobain.

“Su programa Huella Weber es único y lo valoro mucho, porque involucra al deporte con la comunidad y me da la chance de estar cerca de la gente, de poder ayudar. Yo, a través de la Fundación Sagrada Familia, elegí hace dos años al proyecto Suelo Firme que está terminando de construir 98 viviendas en Derqui, Pilar. Y lo más interesante es que es una cooperativa, la gente misma construye sus casas, pero sin saber cuál le tocará. Entonces todos ponen el mismo esfuerzo en cada una. Weber se encarga de donar los materiales y así cierra el círculo”, detalla Barrionuevo, quien un par de veces ya visitó el lugar y eso potenció su compromiso. “Hace que uno salga de su lugar cómodo y se cuestione de qué forma puede seguir ayudando”, admite.

Así anda Noe Barrionuevo. Volviendo a ser feliz, como una maestra de Las Leonas, y, a la vez, como punta de lanza de un proyecto que mejora la vida de muchas personas.