El futuro del paso a nivel de Rivadavia podría definirse en la Corte Suprema

El proceso legal por el parate de la obra del paso bajo nivel de Rivadavia no termina y podría sumar un nuevo capítulo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE), planteó un recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que confirmó la resolución del Juzgado Federal de Junín, a cargo del juez Héctor Plou.

De esta manera, los fallos de Primera Instancia y de Cámara aún no se encuentran firmes y, procesalmente, la Cámara Federal dará traslado de los fundamentos recursivos planteados a las otras partes.

Tras ello, decidirá si concede o no el recurso extraordinario para que tramite ante la Corte Suprema. Si lo rechaza, aún así ADIFSE podrá insistir ante la Corte a través de la interposición de un recurso llamado de queja. Si lo acepta, elevará el expediente a la Corte Suprema para su tratamiento.

En resumen, el fallo dictado por el Juez Plou el 14 de febrero pasado, en el cual ordenaba al Estado nacional y a ADIFSE a definir si continuaban o no con la obra del paso bajo nivel en Rivadavia; y de no avanzar, no se encuentra firme porque, si bien fue confirmado por la Cámara Federal, tal resolución fue recurrida por ADIFSE mediante un recurso extraordinario.

Pedido de la oposición

Mientras tanto, el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, presentó en la semana un proyecto para incluir a la obra entre las financiadas por la Emergencia Ferroviaria.

El concejal enfatizó que la finalización del paso bajo nivel representa menos del 1% de los fondos de Emergencia, a pesar de que la situación pone en riesgo a trenes, operarios y a los 100 mil habitantes de la ciudad. A su vez, aseguró que la falta de inclusión es un "capricho", ya que el plan es modificable.