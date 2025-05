Del déficit hídrico al exceso de lluvias: un nuevo panorama en Junín y la Región

Hacia fines del año pasado, la preocupación de la Región se centraba en la fuerte sequía que sufría el noroeste bonaerense y las dificultades que traía aparejadas, tanto para las lagunas, -con bajantes que ya marcan historia-, como para el sector agropecuario y la producción. Hoy, un cambio de tendencia abre un nuevo panorama con lluvias acumuladas, que en lo que va del año ya alcanzan entre el 70% y el 95% del total anual.

Ante la real preocupación que suele generar la intensidad de las precipitaciones, especialmente en el marco del cambio climático y eventos adversos que se registran globalmente, resulta relevante buscar algunas respuestas por parte de los expertos, a las preguntas que surgen, y el análisis posible sobre lo que podría deparar el resto del año.

Sin dudas el papel de la inversión en infraestructura hidráulica y la planificación urbana son ejes recurrentes para abordar cualquier situación climática.

Un cambio de tendencia

En detalle, la tormenta acaecida entre el 14 y el 19 de mayo dejó un saldo de 100 a 370 milímetros (mm) en parte de la región núcleo.

En Junín se registraron, entre el viernes 16 y el sábado 17 de mayo, 220 mm de agua caída. Y el 27 de mayo, 36 mm más. Según el reporte de Gear S.A., en lo que va de 2025, ya cayeron 896 mm en la ciudad.

En mayor detalle, entre julio del 2023 y junio del 2024 -medido en base a la campaña agrícola 2023 y 2024- llovieron 957 milímetros. Así, desde julio del 2024 hasta la fecha, llovieron 1.246 mm en Junín. Lo que llovió durante este año, representa el total de la campaña 24/25.

Consultado por Democracia, el ingeniero hidráulico, Marcelo Rastelli, quien se desempeñara como director técnico en la Dirección Provincial de Hidráulica, señaló que los últimos registros “son muy heterogéneos”, y que “sin duda estamos frente a un cambio de tendencia”.

Ello lo explica al destacar que “hasta fin de año y principio de enero estábamos en un escenario de sequía y ha habido un cambio de tendencia. Es decir que el anuncio del inicio de un año Niño se estaría cumpliendo, por lo menos en esta primera mitad del año”.

No obstante, la relevancia de dicha cuestión, advirtió: “Hace falta que recalquemos que estamos frente al periodo del año que, junto con la primavera, es donde se producen históricamente los mayores registros de lluvia. Es decir, los períodos de acumulación son precisamente el otoño y la primavera. Entonces, volviendo a la normalidad de un régimen de lluvia, no debería sorprender que tengamos registros importantes”.

Sin embargo, reconoció que hay sectores donde se dieron registros que efectivamente acumulan a lo largo del año una gran cantidad de lluvias. “Recordemos que estamos en una región en la cual la media está en el orden de los 800 milímetros. Con lo cual, evidentemente, en un período tan corto de tiempo produce anegamientos”, detalló.

Además, Rastelli señaló: “Ese es el escenario que tenemos y los pronósticos de tendencia de los meteorólogos, que efectivamente debe pasar el invierno y luego tendremos una confirmación de tendencia hacia la primavera y a fines de la primavera, hacia el regreso a un año normal, es decir, la salida de un Niño y terminar el año en registros que tienen el orden del promedio”.

Saturación por lluvias sostenidas

El impacto de las lluvias, además de Junín, se replicó también en Rojas, Pergamino, Rafael Obligado, Lincoln, Ameghino, General Pinto y Chacabuco.

Ante esto surge la pregunta en torno a la dinámica y la intensidad de las precipitaciones, pero también sobre las obras hidráulicas necesarias. Rastelli aclaró que es necesario diferenciar las cuestiones. “Cuando se produce un periodo lluvioso relativamente corto, concentrado, como lo que ha estado pasando las últimas veces, incluso en la zona norte de Buenos Aires, con una semana entera lloviendo, lo que sucede es que se saturan los niveles superiores de la corteza terrestre y se agota la capacidad de infiltración inmediata”, explicó y agregó que “todo lo que sigue lloviendo se acumula en superficie y las vías de evacuación, y los desagües o los arroyos empiezan a colmarse, con lo cual el drenaje superficial se hace más complejo. Esta es la secuencia de este tipo de precipitaciones”.

Las precipitaciones realmente “nocivas” para la población urbana y desde luego también la rural pero en principio para la población urbana, “son las lluvias convectivas, son muy intensas y se dan en un periodo de tiempo muy corto, a lo mejor media hora o una hora. Es lo que sucedió en Bahía Blanca y con mucho más dramatismo, lo que sucedió en La Plata, y así en otras localidades”, ejemplificó.

“Así se colapsan los sistemas de desagüe, porque no están diseñados para eso y se produce acumulación de agua en la calzada, hasta llegar a niveles en que ingresa a las viviendas. Estas lluvias convectivas son más propias del verano, que no es lo que ha sucedido ahora”, advirtió.

Una de las cuestiones que impactó en el sector en los últimos días tiene que ver con un período sostenido de lluvia, donde, según Rastelli, “no hay registros de intensidad -la cantidad por unidad de tiempo- muy agudos, muy elevados. Pero la persistencia provoca que se sature el suelo de agua y no infiltre más, entonces todo lo que cae se acumula en superficie”.

Es así que, al tener muchos días seguidos de lluvia, si bien inicialmente tal vez no se nota, “después empieza a provocar trastornos, con cortes de caminos, anegamiento de calles, ingreso en alguna vivienda, inundación en aquellas viviendas que están próximas a los ríos, a los arroyos o a las lagunas”, explicó.

Infraestructura deficitaria y riesgo hídrico

Es verdad que la planificación urbana tiene varias deudas pendientes con muchos de los loteos que sufren inundaciones, afectando severamente a la población.

Rastelli consideró: “En mi opinión, en los lugares donde se producen las consecuencias más críticas es en aquellos lugares que están desarrollados o asentados en zonas con cierto riesgo hídrico y esta es la primera advertencia. Es decir la falta de planificación para la expansión urbana, permitiendo la construcción de viviendas y los loteos en zonas que tienen un riesgo hídrico, lógicamente en un periodo lluvioso de estas características provoca problemas”. Además, señaló que “la infraestructura, por lo general, donde están esos problemas, suele ser deficitaria”.

En ese sentido refirió un grave problema hídrico que sufrió Bahía Blanca hace aproximadamente 100 años, que llevó a la construcción del Canal Maldonado, hace 75, pero que advertía que la obra debía complementarse con otra de retención, que nunca se hizo, para evitar inundaciones justamente como la que sufrió el último marzo.

“Por lo general, cuando hay una consecuencia con un balance dañoso, grave, para la población, es porque hay un déficit de infraestructura.Salvo excepciones como la de La Plata, que fue una tormenta milenaria, y que para esas tormentas ya no se hace obra, porque no es posible desarrollar obras de esas características”, destacó.

Al ser consultado sobre la obra del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, Rastelli señaló: “Está interrumpido lamentablemente ahora, en algún pequeño tramo, pero está casi completamente construido desde la desembocadura hasta la Ruta 5”.

Por las características de combinación, de canales con obras de retención, desarrollada en la franja noroeste, “con lo que se llama la Cañada de las Horquetas y que desemboca en la Laguna Mar Chiquita de Junín, hace que toda esa franja tenga desarrollado el plan de obra del salado”, indicó aunque refirió que desde Bragado falta un conjunto de canales troncales “que permiten ir a buscar el excedente de agua del noroeste y desde esos canales troncales se puedan hacer canales secundarios y terciarios, que permitan el saneamiento de toda la gran Región del noroeste”.

Advirtió que “eso no está hecho y lamentablemente no se ha avanzado en los últimos años absolutamente nada. Para que tengamos un impacto positivo en el registro de afectaciones de la Región, tanto en zonas urbanas como en zonas de producción agropecuaria, es necesario retomar el plan de obra del salado. Sabemos que en el país hay dificultades económicas, pero hay también recursos asignados como el Fondo de Infraestructura Hídrica. Entonces no es un problema de recursos, es un problema de falta de decisión política. No solo de este gobierno nacional, ya que el gobierno provincial no le dio tampoco jerarquía ni lo priorizó".

Lagunas “sobrecargadas”

Aunque parezca que hablamos de otros tiempos, en los últimos días se escuchó decir que las lagunas están “sobrecargadas”.

Consultado Rastelli confirmó que “efectivamente los bajos de las lagunas se han recargado, se han recuperado rápidamente y la buena noticia es que los niveles de agua subterránea, es decir, las mediciones de la profundidad de la napa, todavía son suficientemente profundas como para entender que en tanto transcurra el periodo de invierno, donde van a mermar las lluvias, se va a ir produciendo una infiltración y habrá un descenso de las lagunas”.

Si en la primavera no hay nuevas lluvias, llegaríamos a fin de año con niveles normales sin que signifiquen una real preocupación.

En ese sentido surge la pregunta en torno a la situación de las compuertas que tantas veces fue motivo de discusiones. “El sistema de compuertas, tanto de Mar Chiquita como de Gómez-Carpincho, fue hecho para retener en los períodos de sequía. Como se sabe, el agua principalmente sube y baja por infiltración y evaporación. Pero en tanto se pueda, en una sequía, se cierran las compuertas y se evita que se vacíen más rápidamente las lagunas”, detalló el ingeniero Rastelli y continuó, “ahora, para las crecidas, la sección de salida de las lagunas es la que está en los vertederos. Las compuertas pueden ayudar, pero no es significativo. La sección de diseño para salir el agua es por sobre los vertederos y la laguna tiene que descargar con velocidad y con altura sobre el vertedero para sacar caudales importantes”.

Y advirtió que “en una crecida de estas características, la obra sola va a trabajar. No hace falta ayudarla. Para eso hay un manual de consignas de manejo que está a cargo de la Dirección de Hidráulica que, eventualmente le delega al Municipio indicaciones precisas y cuando hace falta se sube y cuando hace falta se cierra, pero no es necesario que la gente se alarme porque la obra está diseñada para funcionar sin compuerta”.