El Conservatorio de Música Juan R. Pérez Cruz, presenta la conferencia “El campo sonoro musical, una apuesta por la inclusión”, a cargo de Walter García, Licenciado y Profesor de psicología (UBA) y Psicoanalista. El encuentro tendrá lugar mañana, a las 19, en el Auditorio “Silvia Malbrán” del Conservatorio.

La inclusión educativa es un principio fundamental en el sistema educativo argentino, respaldado por diversas normativas y marcos legales que buscan garantizar el derecho a una educación equitativa para todo estudiante, independientemente de sus características individuales.

La música, y el universo sonoro en general, resultan una herramienta que, por su naturaleza de atravesamiento sensible y atractivo, favorece prácticas plurales, diversas e inclusivas. No obstante, en no pocas ocasiones, las demandas de incluir sin miramientos, termina siendo expulsiva y segregante.

Estos conceptos nos interpelan como sociedad y como educadores frente al desafío de pensar cómo y para qué incluir.

Revisar las estrategias y los recursos para ubicarnos en una posición ética, que dé lugar a la singularidad de cada sujeto para poder situar las posibilidades reales y concretas de la inclusión, implica un debate profesional que las instituciones debemos instalar y sostener en favor de más y mejores oportunidades.

La conferencia es una actividad que surge como propuesta de la cátedra de Psicología de las carreras docentes en función de las temáticas subyacentes en los programas de estudio.

Es libre y gratuita y está destinada a docentes, profesionales y estudiantes afines a la temática.

Por razones de espacio se podrá participar de la misma inscribiéndose telefónicamente al 236-4425053, entre las 9 y las 20.