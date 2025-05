Avanza la compra de patrulleros en Junín: se concretó la apertura de sobres de la licitación

Este lunes 26 de mayo, tal como estaba previsto, se concretó en la Oficina de Compras del Municipio de Junín la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública Nº 06/2025, destinada a la adquisición de nuevos patrulleros para fortalecer el sistema de seguridad local.

Dicho acto formó parte de un proceso impulsado por el Gobierno local, en el marco del convenio firmado entre el intendente Pablo Petrecca y la provincia de Buenos Aires, a través del cual se garantiza una transferencia de 560 millones de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense.

El convenio establece que un 60% de los fondos (336 millones de pesos) será destinado a la compra de patrulleros; un 20% (112 millones) a la adquisición de bienes vinculados a la prevención del delito, como cámaras de seguridad, drones o computadoras; y el restante 20% para gastos corrientes, incluyendo combustible y repuestos.

Desde la Secretaría de Seguridad se había anticipado que el objetivo es adquirir cinco camionetas 4x2 y un automóvil tipo Sedán, que serán incorporados al sistema de patrullaje municipal.

En su momento, el titular del área, Lisandro Benito, recordó que la última entrega de patrulleros por parte del Gobierno bonaerense se produjo en octubre de 2022. “Según los propios dichos del ministro Alonso y del gobernador Kicillof, la vida útil de esos vehículos es de 24 a 30 meses, y en mayo se estarían cumpliendo esos 30 meses. Esto es lo mínimo que debe hacer la provincia de Buenos Aires, y aún estamos esperando precisiones respecto de si algunos de los 750 patrulleros adquiridos recientemente serán destinados a Junín”, había explicado a este medio, a principios de mes.

El funcionario municipal también había remarcado el esfuerzo diario del Municipio para sostener el sistema de seguridad local. “Junín aporta más de un millón y medio de pesos diarios en combustible, artículos de limpieza para las comisarías, papel, y también se hace cargo de las reparaciones en el taller municipal. La Provincia no nos manda ni una batería o cubierta para los móviles. Esto no ocurre en todos los municipios, muchos de los cuales no cuentan con una tasa de seguridad o no tienen intendentes comprometidos como el nuestro”, había subrayado.

Seis oferentes y una nueva etapa

En diálogo con Democracia, Benito relató que fueron cinco las empresas que presentaron un total de seis ofertas: cuatro concesionarios locales – Pergamino Automotores, Noale S.A., Fortecar, Montanari – y “una firma proveniente de afuera”, FC Group SRL. “En el caso de Montanari presentaron dos sobres con ofertas de diversos vehículos”, indicó.

“Ahora comienza la etapa de análisis técnico. Se evaluará que las empresas cumplan con todos los requisitos del pliego, y que los vehículos ofrecidos respondan a las exigencias técnicas del Ministerio de Seguridad. En los próximos días se definirá la adjudicación, que puede recaer en una o varias empresas, ya que se licitan cinco camionetas y un automóvil, que podrían ser provistos por distintos oferentes”, explicó.

Benito detalló que, una vez adjudicado el proceso, las empresas ganadoras deberán facturar la totalidad de los vehículos para habilitar la rendición ante el Ministerio de Seguridad. “Se abonará el 50% contra factura, y el resto se pagará al momento de la entrega, siempre que los móviles cumplan con todos los requisitos para ser patrulleros: blindaje, ploteo, equipamiento y medidas de seguridad exigidas por el Ministerio”, señaló.

Con la apertura de sobres ya realizada y el análisis en curso, Junín da un paso firme hacia la renovación de su flota de patrulleros, con recursos que, aunque provienen de la Provincia, son gestionados con decisión y compromiso desde el ámbito local.