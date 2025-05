Creció la demanda de equipos eléctricos para lograr calefaccionar los hogares

Con la llegada de los días más fríos, y mientras el Gobierno nacional avanza con una fuerte revisión y restricción de subsidios energéticos por “zona fría”, la venta de caloventores, vitroconvectores y calefactores, entre otros, se muestra en alza, como es lógico en esta época del año. A su vez, proliferan las propuestas de las distintas marcas en el rubro.

Democracia consultó en comercios como Mosconi Hogar y Nuevas Hogar, desde donde destacaron la demanda de los consumidores y algunos precios estimativos sobre lo que implicará calefaccionarse este año.

Desde los últimos años la aparición de los vitroconvectores permite una mejor calefacción de ambientes en lo que respecta a las opciones eléctricas y actualmente tienen una alta demanda, especialmente en aquellos hogares que no cuentan aún con gas natural.

Demanda de cara al invierno

Desde Mosconi Hogar, ubicado en Javier Muñiz 390 y Chile, el vendedor, Ariel, refirió que la mayor demanda se ve en artefactos eléctricos, ya sea los que se denominan de cuarzo, de dos y tres velas, o más, y el caloventor, también con mucha salida “que se usa más para calefaccionar el baño”.

La novedad de los últimos años está en el convector y el vitroconvector, este último como una placa de vidrio “y con una mayor estética”.

Cabe destacar que el convector es un tipo de calefactor, similar al de gas, pero eléctrico, que calefacciona por convección, a través de una resistencia. Además, permite una mejor ambientación para una habitación, aportando mejor templado.

Ariel destacó también la estufa “garrafera”, que se utiliza mucho y “distribuye muy bien el calor en espacios como la cocina y el comedor”.

Siempre está la opción del equipo de aire acondicionado frío-calor, que requiere una inversión mayor pero necesaria para quienes no disponen de gas de red.

Por último, en cuanto a los calefactores para gas natural, en su mayoría las compras son por renovación del artefacto.

Caloventores y vitroconvectores

Consultas realizadas también en Nuevas Hogar, ubicado en Sáenz Peña y 25 de Mayo, coinciden en que la demanda de caloventores y vitroconvectores es alta, y más aún en estos días que comienzan a despedir el otoño.

Gustavo, vendedor de la firma, coincidió en que los caloventores se suelen llevar para calefaccionar baños o para su uso en pequeñas oficinas. Del mismo modo destacó las de cuarzo de dos, tres o cuatro velas.

“Las placas de vitrocerámica también se llevan mucho porque distribuye más y mejor el calor”, indicó. Asimismo, cuentan con calefactores para conexión de gas de red, “con o sin salida”, según el ambiente donde se coloquen.

Si bien el consumo en general continúa siendo bajo, la cercanía del frío obliga a pensar en la compra de los artefactos, necesarios en todos los hogares.

Precios para todos los gustos

Con marcas muy variadas, los precios dependerán además del tipo de equipo que se desee adquirir.

Un calefactor de 2.000 calorías puede rondar los 200 mil pesos. Para un equipo de aire acondicionado de frío-calor, si bien hay muchas opciones en el mercado, algunas arrancan desde los 600 mil pesos.

Una estufa garrafera puede partir desde 160 mil pesos.

Las placas de vitrocerámica y vitroconvectores, desde los 80 mil pesos.

Los convectores tienen precios desde 45 mil pesos. Las estufas de cuarzo parten desde 35 mil pesos; y en cuanto a los caloventores, uno pequeño, de 2.000 watts, arranca desde los 20 mil pesos.

Prevención

De cara al invierno resulta indispensable controlar los artefactos de calefacción que utilizamos en casa y, en especial, las instalaciones eléctricas en los hogares. Asimismo, persisten las campañas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, fallas eléctricas e incendios.

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes en épocas frías, porque aumenta el uso de todo tipo de calefactores y porque suelen cerrarse las puertas y ventanas impidiendo la llegada de aire fresco, y también la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de las viviendas (debido a la deficiente presencia de oxígeno).

Cabe recordar que el monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales.

Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón. Puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte.

Se lo llama el asesino invisible porque no tiene olor; no tiene color; no tiene sabor; no irrita los ojos ni la nariz.