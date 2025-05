Se aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas del Ejercicio Económico 2024

En la sesión ordinaria número cuatro, el Concejo Deliberante aprobó ayer, por mayoría, la Rendición de Cuentas del Ejercicio Económico Financiero 2024 y la Ordenanza Compensatoria de Excesos y Crédito del Ejercicio 2024. Tuvo los votos positivos de los ediles de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza Oficial, representada por Belén Veronelli.

Los votos negativos correspondieron a los concejales de Unión por la Patria, y hubo una abstención, la del concejal Juan Manuel Cornaglia Ré de La Libertad Avanza Oficial.

La abstención

Al respecto, Cornaglia Ré manifestó los motivos que lo llevaron a solicitar su abstención: “Si bien desde el punto de vista técnico la Rendición es correcta -comenzó diciendo el edil-, desde un punto de vista político y moral, no puedo dar el visto bueno a una administración que gestiona de forma tan oscura los fondos de los contribuyentes”.

“No solo no tenemos acceso a las claves del RAFAM -afirmó-, sino que tampoco se contestan los pedidos de informes sobre los bienes que pertenecen al Municipio; o cuando consultamos sobre la distribución de los recursos de las tasas afectadas. A modo de ejemplo, por la Tasa de Red Vial fueron 700 millones, la tasa de Alumbrado Público, 1.300 millones y la Tasa Complementaria de Seguridad Policial, 1.900 millones. Por estos dos motivos solicito la abstención”.

Aprobación

El edil Mariano Spadano (Juntos por el Cambio), se refirió a la aprobación del Ejercicio Económico Financiero 2024 y Ordenanza Compensatoria de Excesos del Ejercicio 2024, que se tradujo en la Ordenanza de Ampliación de Débitos y Créditos del Ejercicio 2024, y de la Ampliación del Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2024 de la Municipalidad de Junín, y por ende convalidar el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal 2.810 del 2025 que dispuso la citada ampliación que como anexo forma parte de la presente ordenanza.

El concejal, al referirse a la Rendición de Cuentas, en principio agradeció al contador municipal y a la secretaria de Hacienda por explicarla en el ámbito del Concejo Deliberante. “Se proyectó un cálculo de recursos del Presupuesto 2024 inicial de 19.680 millones de pesos y una posterior ampliación de esta de 19.184 millones, dando un número definitivo de 38.864 millones", dijo. Además, mencionó que "en el 2024 no hubo ley de presupuesto nacional ni provincial, y la inflación fue del 118 por ciento". "El panorama fue complejo y por eso fue la ampliación que se hizo”, apuntó el concejal.

Entre los puntos expuestos en esta oportunidad, figuró lo que se destinó a obra pública en el Distrito: un total de casi 5 mil millones de pesos. Y Spadano destacó el “conocido equilibrio fiscal” de la gestión del intendente Pablo Petrecca y de todo su equipo. “Esto es una realidad de hace varios años”dijo, para resaltar que había sido “un eje inquebrantable” de la actual gestión desde el 2016.

Sobre el nivel de deuda, recordó que en el 2015, cuando asumió el intendente Petrecca, la deuda representaba el 20 por ciento del presupuesto total, y que en cambio hoy la deuda corriente era de un 8 por ciento, “un valor muy aceptable”, afirmó el edil.

Destacó también las respuestas que se habían dado a las necesidades de la ciudad, el mantenimiento del transporte público, el servicio de Ashira y las ampliaciones a su servicio, el barrido manual, el Relleno Sanitario, los servicios de los CAPS (salitas sanitarias), los jardines maternales, robótica, talleres en las sociedades de fomento, ayudas a los emprendedores, a los clubes, la ampliación del número de luminarias, y más cámaras de seguridad llegando al número de 500 en ese año.

El rechazo

El concejal Pablo Petraglia (Unión por la Patria), al fundamentar la negativa de su bloque a aprobar la Rendición de Cuentas, en principio afirmó: “Esto no es un espacio técnico de fundamentación, es un ámbito político, se cuestiona el por qué de eso que se presupuestó y que objetamos oportunamente y que hoy, cuando se rinde, tiene iguales o mayores defectos. Estamos discutiendo el dónde y cómo se gastó el dinero de los juninenses”.

El edil hizo referencia a una subejecución presupuestaria donde “casualmente sobra dinero cuando vemos que en realidad falta gestión”. “Si hubo 118 por ciento de inflación por qué hubo tasas que aumentaron el 100 por ciento y después el 10 por ciento mensual acumulativo, salvo los dos meses de revisión. Por eso se explica que un presupuesto de 19 mil millones se convirtió en 38 mil millones. En eso ponemos el acento, quién presupuesta, cómo, y cómo se ejecuta”, advirtió.

“Basta mirar el PDF de la planilla N° 34, sobre el recuento físico de metas y vamos a ver la terrible subejecución que hay. Terrible, en todas las partidas y en todos los rubros. Se hizo mucho menos de lo anunciado, y la excusa no es, no hay plata, porque quedaron 3.271 millones de pesos de superávit. Es decir, cada peso de superávit, que se aplaude, es un servicio menos que tuvieron los vecinos. Esto es lo que queremos discutir, y no se discute con un contador municipal o secretario de Hacienda, sino con los funcionarios políticos que no se presentan en la comisión a rendir las cuentas”, afirmó.

Otros aprobados

Los despachos de comisión que fueron aprobados por unanimidad en la sesión de ayer son: convenio colectivo de trabajo para el personal de la Municipalidad de Junín (abril y mayo 2025); convenio con modificaciones en el escalafón de Obras Sanitarias Municipales (abril y mayo 2025); la designación del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) ubicado en la localidad de Morse, con el nombre de “Dr. José Guillermo Morelli”; solicitud de informe al Ejecutivo municipal sobre situación dominial de viviendas adjudicadas en las localidades de Agustina y Saforcada; solicitud, también para el Ejecutivo, para que se verifique el estado de calles Edison y Soldado Argentino (barrio Güemes), a fin de proceder a realizar las obras necesarias para el arreglo y mejorado de las mismas; y una comunicación dirigida a la Comisión de Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que informe respecto al servicio prestado por empresas Pullman General Belgrano, Transporte Automotor La Plata (TALP) y empresa Sans S.R.L.

Respecto al tema de transporte de las empresas Pullman General Belgrano y Transporte Automotores La Plata, la concejal Fabiana Mosca hizo hincapié en las reiteradas quejas y reclamos de los usuarios, sea por pasajes que no son devueltos en ventanilla cuando corresponde; colectivos que no salen a horario, o que se rompen; y en el caso de la empresa Sans, la queja es porque no aceptan pagos con tarjeta sino solo en efectivo.