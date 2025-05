Dólares sin declarar: escasa expectativa dentro del mercado inmobiliario de Junín

Con el anuncio del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", el ministro de Economía, Luis Caputo, encendió una señal de largada para un sector que viene lidiando con años de estancamiento.

Entre las medidas más resonantes se encuentra la habilitación del uso de dólares no declarados para operaciones inmobiliarias, junto a la eliminación del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) y el desarme de regímenes de control que involucraban a escribanos y administraciones de consorcios. El Gobierno apuesta a liberar el mercado y facilitar las transacciones. La pregunta ahora es si el real estate tomará impulso en el corto plazo.

La eliminación del COTI —una herramienta que obligaba a declarar ante la AFIP operaciones por encima de determinados montos— se interpreta en el mercado como un giro hacia la desregulación.

"Era un mecanismo de control previo a la escritura, y su incumplimiento podía derivar en sanciones. Esto cambia el paradigma: ahora la compraventa gana agilidad", señalan operadores del rubro. Con esta flexibilización, el oficialismo busca captar los millones de dólares que se mantienen fuera del sistema formal y canalizarlos hacia el ladrillo, sobre todo en propiedades valuadas por debajo de los 150.000 dólares.

Sin embargo, en las inmobiliarias y entre los martilleros locales todavía reina la cautela. Claudio Roggero, agente inmobiliario dialogó con Democracia y sostuvo que la repercusión aún no es tangible. “Por ahora no vemos ningún tipo de impacto. Es una medida que todavía no está implementada, y creo que es muy prematuro suponer efectos inmediatos. El blanqueo anterior ya generó movimientos, pero en este caso no lo noto tan determinante”, aseguró.

Desde el Colegio de Martilleros de Junín, su presidente Daniel Di Palma coincidió en que los resultados se verán más adelante. “Como toda medida reciente, habrá que esperar semanas o meses para ver su verdadero efecto. Igualmente, sin recuperación del poder adquisitivo y generación de empleo, estas medidas no alcanzan por sí solas. Se necesita un marco económico más integral para impulsar el crecimiento”, indicó.

Por su parte, Gustavo Piegari, martillero y titular de Piegari Punto Prop, subrayó que la traba no estaba tanto en la trazabilidad del dinero, sino en la falta de políticas de construcción y acceso al crédito.

“La gente que puede y quiere comprar, lo ha hecho siempre. Nosotros trabajamos mucho en lotes para vivienda y no vemos un repunte firme desde hace años, pero no porque no se pueda justificar el origen de los fondos. Lo que falta son programas de crédito como el Procrear y condiciones para edificar”, detalló.

Una mirada más optimista, aunque también condicionada, es la de Hernán Pietrobon, martillero juninense. “Las consultas están aumentando, pero no por estos anuncios en particular. De todas formas, son medidas que son bienvenidas. Puede haber aún un volumen importante de dinero fuera del sistema y el real estate es un destino lógico si se genera confianza. Pero muchos inversores todavía esperan ver cómo se implementa todo. Hay dudas respecto a las consecuencias futuras: si blanqueo ahora, ¿mañana me pueden exigir algo desde ARBA o AFIP?”, señaló.

Y añadió: “recordemos que el anuncio es un plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos (así se llama técnicamente lo que se anunció). No modificaron impuestos aún; los objetivos de este plan son: proteger la privacidad de los ahorristas, simplificar el cumplimiento impositivo y fortalecer la formalización económica”.

En este contexto, el mercado inmobiliario camina con expectativas moderadas, impulsado por una serie de cambios que, aunque prometen mayor fluidez en las operaciones, aún necesitan traducirse en hechos concretos.

La recuperación no dependerá solo de normas más laxas, sino también de una economía que devuelva previsibilidad y confianza a los actores que hoy observan con cautela desde la vereda.

La palabra de ARBA

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó la falta de claridad en los recientes anuncios del Gobierno nacional y remarcó que, pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes. La Agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando.

Frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre un supuesto “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, Girard fue categórico: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.

El titular de ARBA señaló que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.

“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta.

Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió Girard.

Respecto del impacto en la provincia de Buenos Aires, subrayó que “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.

A su vez, expresó preocupación por el mensaje confuso que puede derivarse de este tipo de anuncios: “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”.