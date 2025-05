La entrega de chapas patentes continúa con gran demora y abundan las autorizaciones provisorias

Luego de que en 2024 el Gobierno nacional decidiera quitar a la Casa de la Moneda la responsabilidad de la confección y de cerrar sedes del registro del automotor en el país, en el marco del plan de digitalización y desregulación, el faltante de chapas patentes se profundizó. En 2023 también se habían registrado problemas, pero por falta de insumos.

Actualmente la situación persiste y, si bien se generan entregas, las demoras pueden alcanzar los 20 o 30 días, según confirmó a Democracia el mandatario del Automotor Gerardo Ridolfi. Mientras tanto, se emiten autorizaciones para circular, al igual que las cédulas, que cuentan con un plazo y requieren renovación.

Desde el Ministerio de Justicia aseguran que hicieron una licitación para terminar con el monopolio de la Casa de la Moneda y estiman que la situación tendería a normalizarse en junio, con la llegada de las chapas correspondientes prevista para las próximas semanas.

Según se informó, de ahora en más la producción estará a cargo de la empresa Tonnjes Sudamericana SA.

Reclamar en los registros

Ridolfi confirmó que “las chapas patentes, en lo que es duplicado de chapa y chapa patente de cero kilómetros, si bien están empezando a entregar, hay muchos faltantes tanto de moto como de auto y están atrasados algunos registros en los trámites, con más de 20 o 30 días”.

Una de las cuestiones que resaltó es que, en el caso de los vehículos, “está pasando que la gente paga el trámite y después tiene que estar reclamando para que se lo hagan, si no, no se lo entregan”.

Sobre los reclamos que se conocen a diario sobre cuestionamientos que reciben quienes viajan en las rutas respecto de la aplicación y a la falta de la cédula física, consideró: “Eso está mal. En el caso de Gendarmería, si el conductor no tiene plástico, le dice que no es válido. Está mal porque, por un lado, dicen que sí, que podés viajar, que te habilita, pero a la vez se encuentra en medio del viaje con una situación que por ahí le genera un problema”.

Ridolfi consideró que “quieren hacer una chapa única acá, pero es muy difícil. No hay recursos, ni recursos ni estructuras, y la gente todavía no está acostumbrada. Imaginate que están faltando chapas duplicadas de autos usados de junio y septiembre del año pasado porque no hay. Es muy difícil así”.

En cuanto a las cédulas, con demoras por la falta de plástico, señaló que hay muchas pendientes.

“Hay cédulas de diciembre, de enero, de febrero, porque no hay plástico. Te tienen que hacer la constancia y la tienen que renovar. Y cuando llega todo para hacer la cédula, el cliente o el gestor tiene que andar reclamando porque, si no, no lo hacen, queda en el legajo y, si no se reclama, no la hacen nunca”.

A su vez, reconoció la función de la aplicación Mi Argentina, que facilitaría la cuestión, pero aseguró que “mucha gente no está con la aplicación y no sabe hacerlo”.

Las cédulas, según Ridolfi, tienen demoras de 3 o 4 meses, “pero también hay del año pasado”. Por ello reiteró que “si la gente no lo reclama, no lo van a hacer. Tienen que acercarse a reclamar si tienen una cédula, por ejemplo, de hace 5 o 6 meses, porque si no queda dando vuelta y no lo hacen”.

Aclaró que “no se debe abonar nada porque ya está pago el trámite. Pero, cuando llegan las cédulas, se van haciendo a medida que la gente reclama. Y se van a hacer las nuevas, porque eso está pasando, aunque creo que el trámite hecho debería tener una prioridad”.

Transformar el sistema

Como se dijo, la decisión de dar por concluido el contrato de la Casa de la Moneda, proveedor histórico de las patentes metálicas, es parte de la transformación de todo el sistema registral automotor que encaró el Ministerio de Justicia de la Nación.

La diputada nacional Patricia Vásquez (PRO) presentó en 2023 el proyecto de ley para modificar el sistema de registro vehicular, terminar con la VTV y tener un Registro Único Nacional Digital Automotor (Runda) con una patente personal.

En algunas propuestas se avanzó bastante. Y este año la legisladora insistió con la iniciativa, porque perdió estado parlamentario.

Sobre la falta de patentes y cédulas verde, la diputada consideró que “es un disparate que afecta a todos”.

Vásquez señaló que con su proyecto la idea “es que haya una sola patente vinculada al DNI o al CUIL, porque es un dispendio de gasto enorme imprimir tantas chapas patentes como se ha venido haciendo hasta ahora”. Según la diputada, el Gobierno nacional detectó que “entre noviembre y diciembre de 2023”, la gestión anterior ordenó la destrucción intencional de “95 mil chapas patentes”, lo que generó “un faltante hacia adelante y con las adeudadas. La licitación concluyó y estaban en vías de producción de todas las que se requerían”.

La legisladora contempla que el “terminar con las intermediaciones” de los Registros Automotores, las chapas patentes y las VTV “requiere atravesar por un proceso”, además de conseguir la adhesión “de las provincias, para que dé resultados”.

Otro sistema que Vásquez cuestiona fuertemente es el de las fotomultas, “un curro que provoca más accidentes de los que evita, deteriora la capa asfáltica donde están instaladas las cámaras y es un negocio para pocos”.

Licencia digital

En CABA y en 18 provincias ya comenzó a utilizarse la nueva modalidad para renovar la licencia de conducir de manera online, a través de la aplicación Mi Argentina.

“La medida comienza a aplicarse en las provincias que adhirieron a los cambios del Gobierno nacional. Por lo tanto, los conductores ya pueden acceder a la nueva Licencia Nacional de Conducir digital, evitando hacer el trámite de manera presencial, perdiendo tiempo y dinero”, explicaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La Provincia no adhirió a la modalidad, pero aseguran que estaría en tratativas de firmar próximamente.

La nueva Licencia Nacional de Conducir digital cuenta con altos estándares de seguridad. Los fiscalizadores habilitados a realizar los controles vehiculares tendrán acceso al sistema nacional para verificar en tiempo real los datos del conductor. Esto permite un control más eficiente, refuerza la trazabilidad de la información y dificulta cualquier intento de falsificación.

Cabe destacar que hay una opción offline ya que se puede descargar un código QR con una validez de 24 horas para mostrarlo sin conexión. Además, se puede hacer captura de pantalla, ya que se informó que se podrá circular con una captura de la licencia digital, siempre que el código QR sea visible para su fiscalización; en este caso el código también tendrá una validez de 24 horas. Mientras que existe la alternativa de la versión física habilitada para quienes prefieren contar con ella.