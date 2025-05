Junín y la Región, entre sequías y tormentas extremas que se repiten de manera cíclica

Las tormentas extremas en la Argentina se han vuelto más frecuentes y más intensas. Así lo demuestran los devastadores temporales que, en las últimas semanas, azotaron gran parte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), dejando como saldo cuatro personas fallecidas y miles de evacuados; mientras aún persiste el impacto del temporal que en marzo golpeó con fuerza a Bahía Blanca.

La región pampeana, y particularmente la provincia de Buenos Aires y el AMBA, se presentan como zonas de alta vulnerabilidad, debido a su densidad poblacional, su urbanización acelerada y la dependencia de economías informales que resultan especialmente sensibles a los fenómenos climáticos extremos.

A esta exposición se suman deficiencias estructurales: los sistemas de drenaje urbano resultan insuficientes frente a lluvias intensas, y la escasez de espacios verdes compromete la capacidad de mitigación térmica durante olas de calor.

Frente a este escenario, los especialistas sugieren avanzar con la generación de más áreas verdes y azules, además de robustecer la infraestructura urbana como forma de reducir los riesgos climáticos.

En Junín, hasta el 17 de mayo, ya se habían registrado 860 mm de precipitaciones, un dato que refleja la intensidad del régimen hídrico de este año.

Particularmente, entre el viernes 16 y el sábado 17 de mayo se registraron 220 milímetros de agua caída en Junín. Según el reporte de Gear S.A., en lo que va de 2025, ya cayeron 860 mm en la ciudad.

En mayor detalle, entre julio del 2023 y junio del 2024 -que comprende la campaña 2023 y 2024-, llovieron 957 milímetros. Así, desde julio del 2024 hasta la fecha, llovieron 1.210 mm en Junín.

En Rojas, entre el 16 y el 17 de mayo se registraron 245 milímetros, con un acumulado de 865 mm en lo que va del año; en Pergamino, 103 mm y un acumulado de 720 en este 2025; en Rafael Obligado, 396 mm y el acumulado más alto de la Región, con 1.050 milímetros caídos en lo que va de 2025; en Lincoln, 121 mm y un acumulado de 575 mm en 2025; en Ameghino, 47, y un acumulado de 498 entre enero y mayo de este año; y en General Pinto, 186 mm con un acumulado de 634 mm en lo que va del año.

El desborde del sistema hídrico regional, en particular del Río Salado, expone con claridad los efectos acumulativos de la falta de obras de infraestructura.

De sequías e inundaciones

A través de los años, la Región ha pasado por numerosos períodos de abundancia y de escasez de agua. Según documentos de la época de la fundación del Fuerte Federación, aquellos años fueron muy secos, llegando a desaparecer por completo el agua del río Salado. En particular, los años 1824, 1827 y 1832 tuvieron sequías extremas.

A continuación, sobrevino una época de grandes lluvias que determinaron importantes inundaciones, como por ejemplo las de 1839 y 1857, con desbordes de los ríos y lagunas. En 1874 y 1877 nuevamente hubo grandes precipitaciones, igual que entre 1883 y 1884, y posteriormente en 1900.

Durante el siglo XX se repitieron períodos húmedos y secos. En 1913 y 1914 hubo abundantes precipitaciones, determinando las grandes inundaciones de 1915, con características alarmantes. En 1929 y 1930 se repitió la falta de lluvia, y entre 1952 y 1959, se manifestó otra fuerte sequía.

En historia más reciente estos fenómenos también se repitieron, con las inundaciones de 1993 y 2001, y una marcada sequía en 2009, similar a la del 2020.

La inundación de 2001 alcanzó niveles extraordinarios, anegando buena parte de Villa del Parque, la zona del Camino al Balneario y el Parque Natural, entre otras áreas.

El agua no sólo llegó a superar el nivel de los puentes de la ruta 7, sino que logró desestabilizarlos, destruyendo uno y dañando seriamente al otro.

Vialidad Nacional debió instalar dos puentes Bailey para restablecer el tránsito en la principal carretera Este-Oeste del país.

Entre 2004 y 2010 se realizaron las obras del Plan Maestro del Salado, para prevenir inundaciones. Incluyó el control de las lagunas Mar Chiquita, de Gómez y El Carpincho, con compuertas, vertederos, terraplenes y defensas.

También se rectificó y ensanchó el río Salado, de modo que pueda soportar un mayor caudal de agua. Fueron demolidos todos los puentes entre las lagunas El Carpincho y Mar Chiquita, y se construyeron nuevos con una longitud acorde al nuevo ancho del cauce de agua.

En 2009 la laguna sufrió una gran bajante en el nivel de sus aguas, que retrocedieron hasta dejar el espigón totalmente sobre tierra.

El hecho se repitió con la crítica sequía que comenzó en 2020 y se extendió hasta la mayor parte del 2024, con inicios de mejora a fines de ese año y en el inicio de este 2025, gracias a las lluvias que aportaron para hacer crecer el caudal de agua.

Cabe recordar que el proceso de recuperación no solo requirió del agua de la zona sino de otros sectores, ya que es parte del funcionamiento de toda la cuenca del Salado.

El Río Salado y una obra clave paralizada

El Salado nace en la laguna El Chañar (Teodelina, Santa Fe) y atraviesa de oeste a este la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el Río de La Plata, a la altura del partido de Castelli. A lo largo de su trayecto, delimita la denominada “pampa deprimida”, una vasta región productiva de 6,4 millones de hectáreas que abarca más de treinta municipios bonaerenses.

En esta zona, la alternancia entre inundaciones y sequías ha sido históricamente un problema. En 1997 se diseñó un Plan Maestro de Obras para la Cuenca del Salado, con el objetivo de incorporar más hectáreas a la producción y mitigar los efectos de los fenómenos hídricos.

Las obras comenzaron en 2003, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se avanzó parcialmente en tres de los cinco tramos del río.

El cuarto tramo, con una extensión de más de 200 kilómetros, estaba en plena ejecución hasta que fue alcanzado por el ajuste del gobierno nacional: el 27 de febrero de este año, se comunicó a las empresas contratistas la “neutralización del plazo de obra”, hecho que paralizó de facto los trabajos.

La obra implicaba una inversión de 180 millones de dólares, generaba 700 empleos directos y beneficiaría a 250 mil personas. Las tareas principales consistían en el dragado y profundización del lecho del río, con la remoción de 100 millones de metros cúbicos de sedimentos destinados a terraplenes y estructuras de defensa, largamente reclamadas por los productores de la Región.

De diálogos y consultas con ingenieros expertos, respecto del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, lo importante, según los especialistas, es “preguntarse si la obra es suficiente o no, porque la Cuenca del Salado es tan grande que exige obras en toda su extensión”.

En el marco de la fuerte sequía del último tiempo se hace hincapié en una “falta de planificación importante, con cinco años de sequía, con todos los canales vacíos, las lagunas secas, y donde no se hizo ninguna obra de acondicionamiento, de limpieza de canales, de dragado”.

En algunos casos, refieren que “el dinero que no se utilizó para caminos, cuando no fue necesario por la gran sequía, se podría haber destinado a arreglar canales pero bien hecho, dónde poner una compuerta, dónde canalizar, dónde dragar, dónde pasar de canales de tierra a canales cementados, porque uno puede hacer dentro de Junín un montón de obras, pero después Junín recibe agua de Leandro N. Alem, de General Arenales, de Santa Fe, de Córdoba y manda agua para Chacabuco. Se puede hacer una obra impecable en Junín, pero después se inunda todo Chacabuco, Cucha-Cucha, como pasó en el kilómetro 190 de la Ruta 7”.

Los especialistas refieren la necesidad de “un plan integral, que debe hacerse siempre de aguas abajo hacia aguas arriba, es decir, venir desde la costa, por todo lo que es San Borombón, donde está hecha la obra del Plan Maestro y continuarse. Y luego sumar todo el mantenimiento de lo que se haga”.

Asimismo, el reclamo por la toma de decisiones y donde recaen, resulta clave para ello.

“No se sabe quien toma las decisiones y hay un montón de cuestiones que no es solo la obra, sino después el tema de la gestión de todo eso. Y si no hay voluntad política no funciona porque se va a hacer la obra en un sector, se van a sacar una foto, pero después va a volver la problemática”, refirieron.

"Hoy la situación es dramática"

Alberto Larrañaga, productor agropecuario y presidente del Consejo Honorario Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, dialogó con Democracia y expresó su profunda preocupación por la situación.

Larrañaga señaló que, si bien no niega el cambio climático ni las evidencias científicas que lo sustentan, “vincular exclusivamente estos eventos a esa causa es una simplificación que desconoce que las sequías e inundaciones se han alternado en la Región por cientos de años”.

En ese sentido, citó como ejemplos las lluvias récord de 1973 y la histórica inundación de 1980 en la provincia de Buenos Aires.

“No se trata de negar el fenómeno, pero sí de ponerlo en contexto. La estadística no indica que estemos ante algo inédito. La gravedad actual radica, en gran parte, en la falta de obras”, explicó.

En su diálogo con Democracia, destacó la importancia de las obras complementarias dentro del plan maestro. “No son secundarias, como a veces se las trata. Son esenciales para extender el alcance del plan a los rincones más alejados de la cuenca. Son como las ramas de un árbol respecto del tronco principal que es el río”, señaló.

Un cuello de botella sin resolver

La paralización del Tramo IV.2, que incluye el sector entre Bragado y Junín, es señalada por Larrañaga como uno de los principales factores de la situación crítica actual.

“Ese punto, el puente de la localidad de Ernestina, está gravemente comprometido. Ahí se concentra un caudal inmenso, y se transforma en un cuello de botella. En los últimos días hubo gente rescatando animales, protegiendo sus casas, con riesgo de vida”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo de las obras es mitigar el impacto de lluvias extraordinarias —aquellas que superan los 300 o 400 mm en pocos días en áreas extensas—, mientras que en casos de lluvias menos extremas, las obras podrían incluso prevenir inundaciones.

“Sin esas obras, las lluvias como las que acabamos de vivir no pueden contenerse”, remarcó.

El impacto en la ruralidad

Más allá de la afectación económica a los productores agropecuarios, Larrañaga destacó la dimensión humana del problema. “Esto afecta el desarrollo humano en su conjunto. Hay familias aisladas, sin acceso a servicios básicos. En pleno siglo XXI, cuesta entender que a pocos kilómetros de centros urbanos haya personas incomunicadas por el agua”, indicó.

Ante esta situación, el Consejo Honorario Asesor del Salado, al que Larrañaga preside, no tiene funciones ejecutivas, pero se ha visto obligado a tomar un rol más visible en medio de la crisis.

“No es nuestro cometido principal ocupar un lugar mediático, pero lo hacemos porque la paralización de las obras lo exige. Nuestro trabajo es interactuar con las autoridades y transmitir las urgencias de los territorios”, concluyó.