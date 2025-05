César Gastón Castillo: “Busco la manera de ser mejor todos los días”

César Castillo tuvo, ciertamente, un desarrollo exponencial en el mundo de los negocios: de joven acompañaba a su padre en comisiones a Rosario y, años después, se convirtió en uno de los principales empresarios de hidrocarburos del país a través del Grupo Kalpa, que tiene más de 700 colaboradores de manera directa.

Con la frase “99% transpiración, 1% inspiración”, Castillo resaltó el esfuerzo del camino recorrido el cual comenzó en Junín, continuó en Córdoba y La Plata para volver a reencontrarse con nuestra ciudad. En diálogo con Democracia, recordó su infancia entre distintos clubes; abordó los años de estudio universitario entre diversas carreras; repasó su vida como emprendedor y valoró su presente como empresario.

Inicio local

“Mi infancia transcurrió en Junín, al lado de la famosa carpintería Milanese, en calle Lebensohn. Una familia de clase media: mi mamá era asistente social de colegios públicos y profesora de literatura en el colegio Santa Unión y mi padre era empleado ferroviario por la mañana y cuentapropista por la tarde”, introdujo.

En torno a lo que significó aquella infancia la calificó como “diferente” y describió: “Junín era más chico. Me la pasaba jugando en la vereda, a la pelota, yendo a distintos clubes: Ciclista, Club Junín, Los Indios, en lo que respecta al básquet; y a La Loba en fútbol”.

Además de los clubes, en lo que hace a su formación formal, Castillo comenzó en el jardín Santa Unión, realizó la primaria en el colegio Marianista y continuó con el secundario en San Ignacio de Loyola. Al respecto, manifestó: “Tres colegios parroquiales que marcaron un poco mi niñez y adolescencia”.

“Cuando llegué a quinto año, no estaba la Unnoba y, en esa época, pensando en seguir estudiando en otro lado, me fui a Córdoba porque tenía una hermana ahí y era la única opción para continuar con mis estudios”, recordó.

“En realidad, mi idea era ser especialista en Comercio Exterior. Había una carrera que se llamaba Relaciones Internacionales que se cursaba en el Ministerio de Exteriores de la Nación, pero, para poder llegar a cursar esa carrera, necesitabas tener un título de grado que era, por ejemplo, ser abogado”, señaló.

Desarrollo exponencial

Una vida compuesta por múltiples decisiones, experiencias y, sobre todo, el ímpetu de desarrollarse profesionalmente e ir siempre por más. Tal podría ser la síntesis de la esencia de Castillo. De hecho, su bagaje en el mundo laboral lo atestigua.

“Mi primer trabajo empezó con mi padre: teníamos un Rastrojero y viajábamos dos veces por semana a Rosario para hacer comisiones y lo ayudaba. También, de más chico, tenía una bicicleta con un carrito y ahí llevaba una cortadora de pasto que me había comprado con algunos ahorros y me dedicaba a cortar el pasto”, rememoró.

En tal sentido, continuó: “El trabajo no era una circunstancia extraña para mí y, cuando fui a Córdoba, me instalé y empecé a vender cursos de inglés. Nos capacitaban como vendedores y salíamos a la calle a vender cursos de inglés. Como lo podía hacer en el horario que quisiera, ya que podía adaptar las materias en la Universidad de Córdoba, adapté mi tiempo en función a eso”.

Sin embargo, en lo que hace a ese momento de trabajar y adentrarse a una nueva sociedad, Castillo indicó que no fue fácil su adaptación. Pese a ello, narró: “Luego surgió una posibilidad de trabajo a través de un conocido de mi papá en La Plata, y me voy para ahí. Me mudé para seguir estudiando y trabajar en un Ministerio provincial que era de Acción Social”.

Y añadió: “Continué en la Universidad Nacional de La Plata con las equivalencias que había podido rendir de Córdoba y, después, trabajé un tiempo en otro sector dentro del mismo Ministerio”.

En simultáneo, mientras desarrollaba su vida académica, dio un nuevo paso a nivel personal y abordó un nuevo emprendimiento: un negocio comercial en el centro platense, ubicado en las intersecciones de las calles de 49 y 10. En el mismo había distintos servicios como locutorio, fotocopias y otros.

“Ese negocio quedó para un hermano mayor que vivía en La Plata y me volví a Junín, donde empiezo un nuevo negocio con otro hermano que estaba trabajando en la importación de motos. Después se suma otro hermano más y desarrollamos un negocio vinculado, primero, a motos y, después, a fotocopiadoras”, relató.

En lo que hace a tal negocio contó que “fue evolucionando hasta que se empezó a restringir la importación de determinados productos usados. Empezamos la venta de autos y motos nuevas, y surgió la posibilidad de alquilar una estación de servicio que es la que está actualmente en la ruta 7”.

Tal paso no fue uno más en la vida profesional de Castillo. Podría señalarse que, dicho negocio, podría reconocerse como la antesala empresarial del profesional en que se convertiría hoy.

“A partir de ese hito, referenció los 30 años en este sector de la energía”, resaltó y explicó: “se da porque los otros negocios habían empezado a mermar o decaer y apareció esta oportunidad y entendimos que podía ser un negocio nuevo, diferente y atractivo para desarrollar”.

Con tres décadas de desarrollo exponencial y la administración general de once unidades de negocios de empresas de primer nivel que se agrupan en Grupo Kalpa, Castillo, analizó: “Es un orgullo y algo emblemático para nosotros. Hoy tenemos más de 700 colaboradores de manera directa, donde la mitad son de Junín y la zona”.

“Nuestro grupo tiene una importante base y presencia en Junín derivada de nuestro origen y estratégicamente. Estamos en Neuquén, La Pampa y distintas provincias del país, pero Junín funciona como un nodo logístico y un punto importante geográficamente ubicado. Por eso, también decidimos continuar creciendo y tener una base operativa ahí”, expresó.

Visión de Junín

Más allá de los múltiples lugares que frecuenta Castillo en la actualidad, el caso de nuestra ciudad es particular para él. “Junín es la raíz, donde uno nació. Es lindo volver y estar. Tengo amistades y gente con la que he compartido varios momentos”, enfatizó.

Además de lo afectivo, abordó el plano general y dijo: “Creció mucho como ciudad, ya sea en la industria que tiene que ver con el campo como los servicios y comercios. La Unnoba ha sido una de las semillas más importantes de los últimos tiempos”.

“Se va a seguir potenciando como una cabecera importante en el norte de la provincia. Viendo el crecimiento en el conurbano y toda la metrópolis de Buenos Aires, a mediano y largo plazo, el derrame que va a haber en ciudades como Junín va a ser muy importante”, proyectó.

Como una faceta intrínseca al día a día de la ciudad, no dejó por fuera al deporte al decir que “el hecho de estar Sarmiento como cabecera o emblema local, y los equipos de básquet, da mucha representación y trascendencia como juninenses”.

Deporte, la pasión

Fuera de los negocios y de la paternidad, Castillo es un apasionado por el deporte. De hecho, presenta una larga trayectoria ligada a la práctica de atletismo, como supo ver nuestra ciudad años atrás.

“El deporte es parte de esta filosofía personal: tiene que ver con el sacrificio, esfuerzo y compromiso. Me ha generado muchas relaciones y vínculos”, ponderó.

“Hace más de 25 años que empecé a hacer atletismo: me gusta correr carreras y maratones. Continué siempre corriendo porque es un momento único que tengo conmigo mismo para pensar, meditar y agradecer. Aprovechás en ese momento y te encontrás con vos mismo”, aseguró.

Atletismo, golf, pádel y squash son algunos de los deportes que practica, con el denominador común que son juegos individuales. No es azarosa tal característica, ya que ello le da la posibilidad de ser más autónomo para su práctica y poder adaptarlo a su agenda con más facilidad. “Juego a todo lo que puedo. En ninguno soy bueno, pero trato de competir en todos porque no me gusta perder en nada”, se definió.

Cierre

Finalmente, al momento de hacer un análisis de su trayectoria, expresó: “Uno ha buscado crecer con esfuerzo, desde abajo, siempre buscando alternativas de crecimiento”.

“Es un orgullo haberme podido desarrollar y haber formado una visión con valores de esfuerzo, trabajo, sacrificio, compromiso, con la palabra y el cumplimiento. Toda esa estructura hace que todo pueda tener un desarrollo sostenible y sustentable. Se crece mucho de lo que cuesta mucho”, concluyó.