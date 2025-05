Las rutas de la Región obligan a conducir a la defensiva y con extrema precaución

Tras las intensas lluvias que azotaron la Región durante el fin de semana último, las rutas provinciales y nacionales, y principalmente los caminos rurales, han sufrido sus consecuencias, quedando en muchos casos peor de lo que ya estaban.

Ante este panorama, los conductores de vehículos de distinto porte deben direccionar su habilidad en la conducción y mantener en condiciones a sus propios vehículos, para hacer frente a calzadas con agua, pozos y baches, hundimientos del pavimento o de los caminos de tierra, y estar muy atentos a lo que hagan los otros conductores que están en la misma mano o circulan por la mano contraria de la arteria, más aún en horarios nocturnos y en rutas sin el marcado que corresponde.

En diálogo con Democracia, Mauricio Mansilla, periodista vinculado al automovilismo, ante la situación imperante en los caminos, manifestó que "lo principal es circular concentrados, con mucha precaución y atención en un ciento por ciento en lo que se está haciendo". "Y sin estar pendiente o atendiendo el celular", enfatizó.

“En primer lugar – dijo Mansilla –, y hoy más que nunca, pero no solamente por lo que estuvo pasando con el agua en los últimos días en un sector de la provincia de Buenos Aires, sino por el estado de las rutas en general, por eso digo que el próximo plan integral del Estado nacional y el Estado provincial debe ser el arreglo de las rutas”.

“Hay rutas que se han convertido en un verdadero peligro, ya son cráteres lo que tienen, entonces cuando uno los ve, los quiere esquivar y si viene un auto de frente, podés chocar. Es decir, uno quiere evitar romper el auto pero puede afectar una vida. Es terrible el estado de las rutas y, principalmente, en la provincia de Buenos Aires están muy peligrosas”, afirmó.

Para Mansilla, lo primero que tiene que hacer el conductor es ir concentrado siempre. “Hoy manejar un auto en las condiciones en las que están la gran mayoría de las rutas te obliga ir concentrado en un ciento por ciento porque es la única manera de evitar accidentes. Esto es por cómo están las rutas, cómo están las banquinas, que en muchas de ellas el pasto no está cortado, la visibilidad es mala, de noche es riesgoso conducir porque la gran mayoría de las rutas no están marcadas, no están delineadas. En esas noches oscuras venís sobre una cinta negra, que no sabés cuáles son los laterales, cuál es una curva. Para mí, la concentración al volante es todo”, afirmó el entrevistado.

“Independientemente de lo que ha pasado con las lluvias y los caminos, el circular concentrado es básico. Cuando se vaya el agua que aún está en algunas localidades bonaerenses, la ruta no dejará de ser riesgosa”, reiteró.

En cuanto al estado del automóvil, de los vehículos en general que circulan sobre la ruta, obviamente Mansilla apuntó que había que tenerlos en buenas condiciones, en materia de neumáticos y demás, y que para eso estaba la VTV, “Llevar el vehículo a la VTV es obligatorio, controlar el estado de los neumáticos, los frenos. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de un auto tiene que tener un control periódico para evitar que haya fallas mecánicas, justamente, que lleven a un accidente”, destacó.

Respecto al estado de las rutas y si desde Vialidad advertían a los conductores el mal estado de las mismas, o la presencia de un bache, o de varios baches, de un hundimiento y demás, Mansilla dijo que sí, que algunas veces avisaban con carteles, pero que ese tipo de peligro no debería estar, que las rutas deberían estar arregladas.

En mal estado

Algunas de las rutas nacionales y provinciales en mal estado, muy transitadas por juninenses, son la Ruta Nacional 188, de Junín a San Nicolás, que "es un desastre", aseguró Mansilla, acotando lo mismo para la Ruta Provincial 65, entre Junín y Baigorrita.

“Por la Ruta Nacional 188, en el tramo Junín-Rojas, hay tres pozos, pasando Agustín Roca. Hay que tener cuidado porque son tremendos, que si los agarrás rompés el auto, y si los esquivás corrés el riesgo de impactar con algún otro vehículo” .

A través de las redes sociales se pueden hallar caminos en muy mal estado o rotos, directamente.

Respecto a la Ruta Provincial 65, en la zona del Puente La Chocha (General Viamonte) se recomienda circular con precaución, en todos los caminos pero tener mayor cuidado específicamente en ese lugar, “donde hay un profundo bache y no hay banquina”, advierten los mismos vecinos a través de las redes sociales.

En Rojas, también indican que es importante tomar precaución por un camino rural riesgoso, en el Camino a La Beba. Un auxiliar docente que concurre al establecimiento de La Beba apuntó que el camino estaba muy peligroso, con muchas cortadas y grietas por el correr del agua debido a las grandes lluvias que cayeron en ese distrito.

La Asociación Rural de General Viamonte, a la mañana del lunes publicó en sus redes sociales el estado de los caminos en diferentes cuarteles del distrito.

“Recomendamos circular con precaución y tener mayor cuidado específicamente en Ruta 65 zona del Puente de 'La Chocha' donde hay un profundo bache y no hay banquina; también en la zona escuela 20 (cuartel IV); en el puente Signorio- Legnani (cuartel IV) y en el camino a Estancia El Verdún (cuartel VI)”.

Por otra parte, desde la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires en sus redes sociales el lunes mencionaban también la recomendación de circular con precaución.

En la Ruta Provincial 65, tramo entre el Acceso a General Arenales y la Ruta Provincial 50, personal de Vialidad realizó esta semana tareas de bacheo.

La Ruta Nacional 7, el viernes y madrugada del sábado 17 de mayo, estuvo cortada en algunos tramos. En nuestra Región, hubo trayectos en los partidos de Chacabuco y de Junín, donde el agua cubrió la calzada, significando un gran peligro para el tránsito vehicular.

La Municipalidad de Chacabuco estuvo reparando temporalmente el paso a nivel de la Ruta 7 Kilómetro 212. Pero las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento a nivel nacional hicieron que se rompiera con el paso de los camiones.

No faltaron tampoco camiones de gran porte que se encajaran en la banquina de la Ruta 7 debido al barro y lluvia continua.